Найглибше водосховище Криму обміліло: показові фото

В окупованому Росією Криму суттєво зменшилося найглибше водосховище півострова – Ізобільненське, яке розташоване в селі Корбек (Ізобільне, Велика Алушта).

Відповідні фото опублікував в Twitter блогер під ніком "RoksolanaToday & КримUA". Зазначається, що до середини грудня його обсяг склав трохи більше 20% від загального у 13,25 млн куб. м (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Ізобільненське водосховище вважається найглибшим в Криму. Twiter RoksolanaToday & КримUA

"Водосховище в Корбеку (Ізобільне, Велика Алушта) продовжує стрімко зменшуватися в розмірах. До середини грудня 2020 років його обсяг склав трохи більше 20% (обсяг – 13,25 млн куб. м)", – йдеться в повідомленні.

На тлі обміління водосховища в Ялті воду подаватимуть погодинно. Twiter RoksolanaToday & КримUA

Також окупанти вирішили після новорічних і різдвяних свят перевести Алушту на погодинну подачу води.

Ізобільненське водосховище. Twiter RoksolanaToday & КримUA

Ізобільненське водосховище вважається найглибшим в Криму. У деяких місцях глибина сягала 70 метрів.

Ізобільненське водосховище до середини грудня суттєво обміліло. Twiter RoksolanaToday & КримUA

Twiter RoksolanaToday & КримUA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня стало відомо, що майже повністю пересохло одне з головних водосховищ Криму – Аянське.