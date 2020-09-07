Найгіршому сценарію з COVID-19 в Україні можна запобігти, – епідеміологиня

В Україні може справдитися найгірший прогноз щодо епідемії коронавірусу, захворюваність на COVID-19 зростатиме через об’єктивні причини, але їй можна запобігти.

Розвиток епідемії багато в чому залежатиме від пересічних громадян і об’єктів господарювання. Таку думку OBOZREVATEL висловила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

За її словами, повернення українців із відпусток, початок навчального процесу у школах і відновлення ділової активності сприятимуть більш щільній комунікації людей між собою, а отже більш активному поширенню вірусу.

Лікарка допустила, що будь-який негативний прогноз щодо COVID-19 в Україні може справдитися, проте, вона нагадала, що жодного разу подібні прогнози, що озвучувалися раніше, не реалізувалися.

За її оцінками, у разі нестачі ліжок в інфекційних відділеннях лікарень можна буде використовувати можливості непрофільних медичних закладів.

Мухарська наголосила, що пересічні громадяни та об’єкти господарювання, зокрема заклади громадського харчування, магазини тощо, мають відповідально ставитися до карантинних правил, а держава зі свого боку мусить контролювати їх дотримання.

"Якщо всі ці три складники працюватимуть у комплексі, всі будуть дотримуватися протиепідемічних правил, то, можливо, ризик буде меншим", – заявила медичка.

Як писав OBOZREVATEL, експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан припустила, що під час осіннього спалаху гострих респіраторних захворювань сезонний грип може витіснити коронавірус.