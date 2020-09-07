Найгіршому сценарію з COVID-19 в Україні можна запобігти, – епідеміологиня

"Захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме через об’єктивні причини"
"Якщо в лікарнях бракуватиме ліжок, додаткові місця може бути розгорнуто в непрофільних медичних закладах"
"Є три складники, завдяки яким поширення коронавірусу в Україні можна загальмувати"
Захворюваність на COVID-19 зростатиме через об’єктивні причини.
В Україні може справдитися найгірший прогноз щодо епідемії коронавірусу, захворюваність на COVID-19 зростатиме через об’єктивні причини, але їй можна запобігти.
Розвиток епідемії багато в чому залежатиме від пересічних громадян і об’єктів господарювання. Таку думку OBOZREVATEL висловила лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.
За її словами, повернення українців із відпусток, початок навчального процесу у школах і відновлення ділової активності сприятимуть більш щільній комунікації людей між собою, а отже більш активному поширенню вірусу.
Лікарка допустила, що будь-який негативний прогноз щодо COVID-19 в Україні може справдитися, проте, вона нагадала, що жодного разу подібні прогнози, що озвучувалися раніше, не реалізувалися.
За її оцінками, у разі нестачі ліжок в інфекційних відділеннях лікарень можна буде використовувати можливості непрофільних медичних закладів.
Мухарська наголосила, що пересічні громадяни та об’єкти господарювання, зокрема заклади громадського харчування, магазини тощо, мають відповідально ставитися до карантинних правил, а держава зі свого боку мусить контролювати їх дотримання.
"Якщо всі ці три складники працюватимуть у комплексі, всі будуть дотримуватися протиепідемічних правил, то, можливо, ризик буде меншим", – заявила медичка.
Як писав OBOZREVATEL, експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан припустила, що під час осіннього спалаху гострих респіраторних захворювань сезонний грип може витіснити коронавірус.
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