Чи можна заразитися коронавірусом у лабораторіях України: вірусологи назвали ризики

На Волині чотири співробітники лабораторії захворіли на COVID-19, але заразилися не на роботі

На Волині відразу чотири співробітники Любомльського лабораторного центру, де роблять аналізи на COVID-19, заразилися коронавірусом. За заявою самої лабораторії, інфекцію співробітники підхопили в побуті.

Фахівці стверджують, що теоретично заразитися вірусом у лабораторіях можливо. "Однак шанси захворіти саме там набагато менші, ніж у лікарів у лікарнях", – сказала OBOZREVATEL вірусологиня Євгенія Менжуліна.

І додала: "Зараження може відбутися, якщо неправильно транспортувався матеріал або неправильно був оброблений. Якщо, припустімо, розбилася пробірка, то співробітники лабораторії досить добре захищені, у них є і костюми, і індивідуальні засоби захисту, а також лампи та спеціальні прилади".

Заразитися можна, якщо неправильно транспортували матеріал

"Якби такого не було, то лаборанти перші, хто перехворів би на COVID-19. А поки нездужають лікарі. До того ж лаборанти менше працюють із інфекційним матеріалом у плані відкритості. Все-таки вони матеріал отримують у пробірці", – підкреслила Менжуліна.

Ексдиректор Центру грипу Олександр Гриневич також вважає, що співробітники лабораторій можуть заразитися, якщо не дотримуються правил роботи зі зразками.

"У будь-якій лабораторії є так звані СОПи – стандартні операційні процедури на випадок, якщо в лабораторії розбилася пробірка. У такому разі співробітники повинні згідно з інструкцією все утилізувати, прибрати та обробити", – розповідає OBOZREVATEL Гриневич.

Лікарі працюють із відкритою інфекцією

За його словами, звісно, трапляються випадки зараження в лабораторіях. "Таке відбувається через недотримання правил роботи зі зразками і СОПів. Для всіх НП в лабораторіях передбачений механізм ліквідації. В такому разі небезпека зводиться до мінімуму. Але якщо персонал некваліфікований, то можуть бути помилки й зараження", – пояснює Гриневич.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу (17 травня) нових випадків коронавірусної хвороби не було виявлено в чотирьох областях – Черкаській, Чернігівській, Луганській та Полтавській. Такі дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я у Facebook. Захворюваність в країні знижується другий день поспіль.

Так, за минулу добу в Україні підтверджено 325 нових випадків COVID-19. Загальна кількість інфікованих досягла 18 616. Найбільша кількість хворих зафіксована за останній день у Львівській області (47 осіб).

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