Найгарніший мис у Судаку вирішили забудувати під "форум Путіна"
Частину території мису Меганом у Судаку (Крим) передали у "федеральну власність" для проведення там молодіжного форуму "Таврида", який підтримує президент РФ Володимир Путін.
Рішення було ухвалене 21 травня підконтрольною Росії міською радою, передають "Крим.Реалії".
Зазначається, що в землі, які передали в російську федеральну власність, не входить дорога та пляжі. При цьому не уточнюється, яка саме частина мису Меганом більше не перебуває у власності Судака.
В 2019 стало відомо, що після ухвалення російського генерального плану Судака охоронна зона на мисі Меганом помітно змістилася порівняно з відповідним українським документом: на кадастровій карті з'явилися чотири зони під забудову.
Проти цього тоді виступили активісти "Меганом SOS", вони провели флешмоб на захист мису.
Зазначимо, що російський молодіжний освітній форум "Таврида" проходить у Криму з 2014 року. Його регулярно відвідує президент Росії Володимир Путін. У цьому році він заявив, що продовжить його підтримувати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму місцева "влада" відібрала у населення під забудову пляж "Евріка" під Алуштою.