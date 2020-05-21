Найгарніший мис у Судаку вирішили забудувати під "форум Путіна"

Частину території мису Меганом у Судаку (Крим) передали у "федеральну власність" для проведення там молодіжного форуму "Таврида", який підтримує президент РФ Володимир Путін.

Рішення було ухвалене 21 травня підконтрольною Росії міською радою, передають "Крим.Реалії".

Мис Меганом вирішили забудувати під молодіжний форум "Таврида" twitter.com/CrimeaUA1

Зазначається, що в землі, які передали в російську федеральну власність, не входить дорога та пляжі. При цьому не уточнюється, яка саме частина мису Меганом більше не перебуває у власності Судака.

В 2019 стало відомо, що після ухвалення російського генерального плану Судака охоронна зона на мисі Меганом помітно змістилася порівняно з відповідним українським документом: на кадастровій карті з'явилися чотири зони під забудову.

Мис Меганом вирішили забудувати під молодіжний форум "Таврида" twitter.com/CrimeaUA1

Проти цього тоді виступили активісти "Меганом SOS", вони провели флешмоб на захист мису.

Зазначимо, що російський молодіжний освітній форум "Таврида" проходить у Криму з 2014 року. Його регулярно відвідує президент Росії Володимир Путін. У цьому році він заявив, що продовжить його підтримувати.

Мис Меганом вирішили забудувати під молодіжний форум "Таврида" twitter.com/CrimeaUA1

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму місцева "влада" відібрала у населення під забудову пляж "Евріка" під Алуштою.

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