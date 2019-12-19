Найдовша ніч: маг закликав загадати 300 бажань

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, що в ніч із 21 на 22 грудня можна провести прості обряди на привернення у своє життя удачі і здійснення бажань.

"Вважається, що цієї ночі в людині вмирає все старе, віджиле, все те, що вона вже прожила і зрозуміла. Людина повністю "обнуляється", – повідомив він у блозі OBOZREVATEL.

"Смерть старого "я" і створення нового "я" всередині людини є ключем до всіх обрядів, пов'язаних із зимовим сонцестоянням. Цього дня залишають минуле минулому і починають нове майбутнє, оновлюються і загадують бажання", – пояснив він.

У ніч зимового сонцестояння можна загадати 300 бажань

Ігор Мехеда запропонував загадати в найдовшу ніч до 300 бажань. Він пояснив, як правильно це зробити. "Чітко уявити собі бажане, відчути сильне бажання отримати його, далі відпустити у Всесвіт на втілення і забути про нього. Те ж саме повторити з кожним новим бажанням".

За словами мага, можна "вночі вийти на вулицю і кинути на землю жменю зерна як символ посіву нового у своєму житті" або запалити 120 свічок, щоб "допомогти богам створити новий Всесвіт" і забезпечити власне благополуччя протягом наступного року.

В ніч із 21 на 22 грудня можна запалити 120 свічок Ігор Мехеда

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда поділився рекомендаціями щодо зустрічі Нового року Білого Щура. Зокрема, він розповів, що слід одягти і що поставити на святковий стіл.

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