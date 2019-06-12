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"Найбільший відрив!" Україна випередила Росію в престижному рейтингу

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Україна просунулася в рейтингу миролюбних країн, який щорічно складає Інститут економіки та миру.

У 2018 році держава зайняла 152 місце, в 2019 – 150, йдеться в звіті Global Peace Index 2019. Росія в рейтингу залишилася на тому ж місці, що і в минулому році, 154.

І РФ, і Україна розмістилися в топ-15 найменш миролюбних країн. Останню (163) позицію зайняв Афганістан, на 162 місці – Сирія. Для визначення індексу аналізувалися 23 пункти, серед яких – тероризм, внутрішні і зовнішні конфлікти.

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"Найбільший відрив!" Україна випередила Росію в престижному рейтингу

Global Peace Index 2019

Найменш войовничими стали Ісландія, Нова Зеландія та Португалія. 4 і 5 місце зайняли Австрія і Німеччина.

При цьому в звіті рейтингу Україну, як і Росію, віднесли до Євразії, водночас сусідню Польщу – до Європи.

"Найбільший відрив!" Україна випередила Росію в престижному рейтингу

Global Peace Index 2019

"Україна показала найбільший відрив серед країн світу щодо минулого року і піднялася на дві позиції, з 152 на 150. На це вплинули зменшення кількості смертей в результаті внутрішнього конфлікту на 85,7% або 7800 загиблих. Значне поліпшення безпеки включило скорочення кількості переселенців, позбавлення волі, впливу тероризму і політичного терору", – йдеться у висновку.

Як писав OBOZREVATEL, Україна посіла 54 місце в рейтингу конкурентоспроможності країн з 63 держав, для яких проводилися розрахунки.

У порівнянні з 2018 роком країна піднялася зразу на п'ять позицій. Сусідами України по рейтингу виявилися Колумбія, Словаччина, Перу і ПАР.

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Тема
Україна в рейтингах
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, хоть в чём то опередили!
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Северг Олег
Северг Олег
Бред полный. На Украине идёт гражданская война, а в России нет. Уже по одной этой причине не может Россия стоять ниже Украины. И раз её поставили ниже значит цена этого рейтинга - одна украинская гривня.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Зато Северная Корея миролюбивей Украины оказалась )))
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