Найбільший спалах у приватній лікарні: на Кіровоградщині коронавірусом заразилися 153 медики

У Кіровоградській області з початку поширення пандемії коронавірусу діагноз COVID-19 підтвердили в 153 медичних працівників.

Про це заявив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балон, йдеться на сайті ОДА. Двоє з них померли, 60 людей вилікувалися й повернулися на робочі місця.

За його інформацією, найбільший спалах коронавірусу трапився в приватній лікарні у Кропивницькому. Там заразилося 50 медиків, що становить 20% всього медперсоналу. Деякі із заражених співпрацювали й з іншими обласними клініками.

Він зазначив, що новий осередок зафіксований в медустанові, яка не була визначена для приймання хворих на коронавірус. Коли зафіксували спалах, було підписано розпорядження про заборону подальшої госпіталізації пацієнтів у цій лікарні.

Крім того, заражені COVID-19 30 працівників Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 19 співробітників обласного госпіталю ветеранів війни, 15 медиків швидкої допомоги і 12 – обласної лікарні.

Всього захворіли: 58 медсестер, 42 лікарі, 37 санітарів і 16 інших медиків. 64 з них проходять лікування за місцем проживання, 26 – госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Померли співробітник Центру екстреної швидкої допомоги та фельдшер.

Станом на 6 травня, в області підтверджений 401 випадок інфікування COVID-19. З них 154 особи одужали, 19 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Центральній районній лікарні Кременчука завідувач відділення цього лікувального закладу проводив операції, будучи хворим на COVID-19.

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