Де найпростіше підхопити коронавірус і коли епідемія в Україні ослабне? Бліцінтерв'ю з Доан

Пік епідемії коронавірусу в Україні може настати вже в грудні, а ось після різдвяно-новорічних свят є ймовірність, що захворюваність зменшиться. Водночас зараз заразитися найбільше ризикують ті, хто працює у великих офісах та інших колективах.

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповіла епідеміологиня, а в минулому начальниця управління соціально-гігієнічного моніторингу Держсанепідслужби України і радниця голови структури Світлана Доан.

Наводимо головні відповіді на питання, які вас цікавлять найбільше, тезово. Вони вас здивують.

COVID-19 не подолати без вакцини, але карантин дозволяє виграти час

– Інфекція з крапельним механізмом передачі зупиняється лише вакцинацією, коли буде створений імунний прошарок. А це люди, які перехворіли. Поки вакцинації нема, стримати її поширення може лише карантин. Він відтерміновує піки й розтягує інфекційний процес у часі, щоб хворіло якомога менше людей, а не всі одразу.

– Чим жорсткіший карантин – тим кращим буде ефект зі стримання та розповсюдження інфекції. Навесні ми вводили його, щоб дожити до літа, коли крапельний механізм передачі вірусу втрачає активність через відчинені вікна, провітрювання, сонячний ультрафіолет. Влітку люди більше перебувають на свіжому повітрі й не скупчуються, як у холодну пору року.

Заразитися в офісі простіше, ніж у транспорті

Коронавірус неможливо зупинити без вакцини. plataformamedia.com

– До появи вакцини нам потрібно максимально зменшити кількість захворілих. Можливо, варто повністю закрити дитячі садки та школи, бо люди молодого віку поширюють вірус серед дорослих, які хворіють складніше. COVID-19 також поширюється у великих колективах – офісах open space, коли всі співробітники перебувають в одній кімнаті. Нині це одне із найризикованіших місць передачі коронавірусу.

– Чим більші колективи і скупчення людей – тим більше захворілих. Бо крапельний механізм передачі – геометрична прогресія, одна людина інфікує трьох-чотирьох, а під час скупчення це ще більше.

– От у громадському транспорті – маршрутках, автобусах, метро, де люди надівають захисні маски й не перебувають там увесь день – заразитися складніше. Вони заходять-виходять, у транспорті відчиняються двері, завдяки чому є природна вентиляція. Навіть у переходах метро, де віє вітер, концентрація збудника не велика.

Заразитися коронавірусом в офісах простіше, ніж у транспорті.

Головне, дотерпіти до Нового року?

– Пік може бути у грудні. Порівнюємо його з грипозною інфекцією через однаковий механізм передачі. Чому грудень? Бо на коронавірус почали хворіти досить рано (зазвичай сезон грипу в Україні починається в жовтні-листопаді, а статистика щодо коронавірусу за офіційними даними почала збільшуватися з вересня. – Ред).

– Після різдвяно-новорічних свят буде зниження кількості нових випадків. Традиційно цей період завжди сприяв зниженню захворюваності. Так, люди зустрічаються, спілкуються, але ж діти не ходять до шкіл і не розносять інфекцію. Тому тижневі свята на Новий рік та Різдво завжди давали зменшення кількості випадків зараження грипом. Із коронавірусом може бути те саме.