Найбільш заражена COVID-19 область України масово відзначає Вербну неділю: з'явилися фото

У Вербну неділю, 12 квітня, у Чернівецькій області, де зафіксовано найбільшу кількість інфікувань коронавірусом, незважаючи на карантин, люди масово пішли святити верби у церкви.

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Відповідні фото опублікувало видання "АСС". На них зображено масове скупчення городян біля церков і храмів.

Сотні людей, які не дотримуються відстані, а більшість навіть не мають засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок), найімовірніше, очікують своєї черги зайти до церкви, створюючи скупчення.

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Нагадаємо, у Вербну неділю, 12 квітня, Православна церква України попросила всіх віруючих залишатися вдома через карантин, і брати участь в молитві через онлайн-трансляції.

У зв'язку з пандемією коронавірусу освячення верби теж не будуть проводити в храмах, щоб не виникали скупчення людей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному і Полтаві священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння і освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу COVID-19.

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