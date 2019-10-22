"Нахабно труять людей!" М'ясний магазин в Одесі потрапив у скандал. Фотофакт

В Одесі місцеві жителі помітили, як в одному з м'ясних магазинів грубо порушують санітарні норми.

Підтверджувальні знімки опублікував на сторінці "Моя Одеса" в Facebook очевидець Артур Вельський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Кілька днів тому випадковим чином став свідком, як, здавалося б, пристойний магазин, поповнює статистику пацієнтів інфекційної лікарні! Місце дії: дворова частина за м'ясним магазином "Шніцель", що на вулиці Армійській, 9. Вирішив я купити шашлик, але припаркуватися на вулиці не вийшло і я заїхав у двір на пару хвилин у і тут картина", – написав він.

М'ясний магазин в Одесі потрапив у скандал vik-hitline.com

Чоловік побачив, як співробітники передавали м'ясо брудними руками з брудного мікроавтобуса, без будь-якого охолодження. "Причому, один із них ще й примудряється щось відрізати, мабуть, жир, за який не хочеться платити! І робить це голими руками!" – обурився одесит.

В Одесі м'ясний магазин попався на антисанітарії Фото Артура Вельського

В Одесі м'ясний магазин попався на антисанітарії Фото Артура Вельського

"Цікаво, скільки вони катали по місту це м'ясо в брудній і не охолодженій будці і скільки людей отруїлося?! Питання риторичне! Ностальгую за санстанцією", – додав він.

За словами свідка, на його зауваження в магазині відповіли образами.

В Одесі м'ясний магазин попався на антисанітарії Фото Артура Вельського

В Одесі м'ясний магазин попався на антисанітарії Фото Артура Вельського

В Одесі м'ясний магазин попався на антисанітарії Фото Артура Вельського

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