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"Нах не потрібна!" Терорист "ДНР" раптово збунтувався проти "республіки"

4.3т Читати матеріал російською

Терорист "ДНР" Дмитро Простий із Макіївки вибухнув у мережі гнівом через "референдум" про створення "республік".

Про це написав на своїй сторінці в Twitter блогер Necro Mancer, опублікувавши відповідну переписку в соцмережі.

"Ми хочемо захистити те, що ви, кретини, під вогонь підставили. Ви на референдумі поскакали і по норах, а нам розгрібати. Вали до Києва і ходи на побачення і нічну роботу. Хто тобі заважає. Там же все добре, там Європа" , – огризнувся Простий у відповідь співрозмовнику.

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Терорист "ДНР" Дмитро Простий збунтувався проти "республіки"

Терорист "ДНР" Дмитро Простий збунтувався проти "республіки"

Twitter Necro Mancer

"Мені ваша республіка нах не потрібна. Я до війни норм жив. А тепер через ваш "референдум" змушений зі зброєю охороняти безпеку своєї дитини. Та й ваших дітей теж", – обурився терорист "ДНР".

"Нах не потрібна!" Терорист "ДНР" раптово збунтувався проти "республіки"

Скріншот

У коментарях користувачів здивував хід думок чоловіка, який вирішив, що це саме Україна нібито винна у війні на Донбасі. "Від кого цей бойовик дітей захищає, від мирного життя?", "Який компот у голові", "Яка каша!" – написали вони.

"Нах не потрібна!" Терорист "ДНР" раптово збунтувався проти "республіки"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський терорист Антон Горохов "Грант" заявив, що приїхав воювати проти українців на Донбас, тому що "для виживання російської цивілізації потрібні населення і територія України і Білорусі".

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу
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