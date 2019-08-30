"Нах не потрібна!" Терорист "ДНР" раптово збунтувався проти "республіки"

Терорист "ДНР" Дмитро Простий із Макіївки вибухнув у мережі гнівом через "референдум" про створення "республік".

Про це написав на своїй сторінці в Twitter блогер Necro Mancer, опублікувавши відповідну переписку в соцмережі.

"Ми хочемо захистити те, що ви, кретини, під вогонь підставили. Ви на референдумі поскакали і по норах, а нам розгрібати. Вали до Києва і ходи на побачення і нічну роботу. Хто тобі заважає. Там же все добре, там Європа" , – огризнувся Простий у відповідь співрозмовнику.

Терорист "ДНР" Дмитро Простий збунтувався проти "республіки" Twitter Necro Mancer

"Мені ваша республіка нах не потрібна. Я до війни норм жив. А тепер через ваш "референдум" змушений зі зброєю охороняти безпеку своєї дитини. Та й ваших дітей теж", – обурився терорист "ДНР".

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У коментарях користувачів здивував хід думок чоловіка, який вирішив, що це саме Україна нібито винна у війні на Донбасі. "Від кого цей бойовик дітей захищає, від мирного життя?", "Який компот у голові", "Яка каша!" – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський терорист Антон Горохов "Грант" заявив, що приїхав воювати проти українців на Донбас, тому що "для виживання російської цивілізації потрібні населення і територія України і Білорусі".

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