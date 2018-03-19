Виник переполох: у Верховній Раді підвищили рівень загрози

У будівлю Верховної Ради прийшли з перевіркою представники державної охорони з собаками, також у них були спеціальні пристрої, які виявляють вибухові предмети.

Як повідомляє УНІАН, майже все керівництво охорони парламенту знаходиться у кулуарах.

Представники охорони відмовляються від пояснень, з чим пов'язана перевірка.

Пізніше "Обозреватель" з'ясував, що представники державної охорони з собаками перевіряють Верховну Раду України не з метою пошуку вибухівки. Йдеться про додаткову перевірку в зв'язку з підвищеним рівнем загрози.

Як передає УНІАН, пізніше керівник Державної служби охорони Валерій Гелетей заявив про посилення заходів безпеки, коментуючи огляд кулуарів парламенту на наявність вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні заходи безпеки трохи посилені у зв'язку з тим, що відбувається, з тими заявами керівників спецслужби і з тими затриманнями", - пояснив він.

Гелетей підкреслив, що працівники служби охорони "роблять свою роботу".

"Хочемо, щоб усі почувалися безпечно в ВР - не тільки народні депутати, а й всі, хто приходить в парламент", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель",нардеп Надія Савченко на тому тижні нібито занесла в зал парламенту три гранати і пістолет.

Їївивели з сесійної зали Верховної Ради, оскільки за її участі виникла певна загрозлива ситуація.

Сама ж Савченко пізніше розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.