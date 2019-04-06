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Нагряне літо: синоптики дали теплий прогноз по Україні

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В Україні в суботу, 6 квітня, утримається мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", повідомляє Укргідрометцентр. Температура вночі від 3 ° тепла до 2° морозу, у західних областях 1-6° тепла; вдень 12-17°, на Закарпатті 18-20°.

У Києві та Київській області 6 квітня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м / с.

Нагряне літо: синоптики дали теплий прогноз по Україні

АиФ-Україна

Новини
Погода на Благовіщення: синоптик дала прогноз по Україні

Температура вночі в столиці 1-3 ° тепла, вдень 14-16 °; по області вночі від 3 ° тепла до 2 ° морозу, вдень 12-17 ° тепла.

Нагряне літо: синоптики дали теплий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, в Україні у вихідні, 6 і 7 квітня, погода обіцяє бути сонячною, сухою і теплою.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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