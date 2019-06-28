Нагородив Порошенка і дякував за Томос: в ПЦУ підловили Філарета на брехні

Почесний патріарх ПЦУ Філарет, який відкинув Томос української церкви і влаштував свій Собор щодо відновлення Київського патріархату, одним із перших привітав отримання документа від Константинополя.

На це звернув увагу на своїй сторінці в Facebook архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, він нагадав, що 10 січня 2019 року в Покровському кафедральному соборі м. Рівне Філарет нагородив п'ятого президента України Петра Порошенка орденом святого апостола Андрія Первозванного і очолив молебень із нагоди отримання Томосу.

Facebook Євстратія Зорі

Facebook Євстратія Зорі

"П'ять місяців потому з'ясується, що Томос – "приніс нам більше зла, ніж користі", а президент Порошенко "втрутився в церковні справи". Невже і нагородження, і молебень теж були "ситуативними" – як підписи під документами до і під час Об'єднавчого собору?" – обурився Зоря.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що його відмова від статусу патріархату перед Об'єднуючим собором 15 грудня 2018 року була "чисто ситуативною" і УПЦ Київського патріархату продовжує існувати.

Архієпископ вважає дивним у світлі останніх заяв почесного партіарха ПЦУ, чому саме він, а не глава церкви митрополит Епіфаній, поїхав "наполегливо дякувати за Томос".

Євстратій Зоря republic.com.ua

"Залишається тільки згадати, чому нас вчив наш патріарх Філарет: "Хіба Бог може бути з брехнею? Бог завжди там, де правда! Тому правда перемагає, а брехня зазнає поразки". Ось до цих слів нашого патріарха можу додати тільки: Амінь!" – написав архієпископ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.

У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Також в ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".

Філарет заявив, що не ознайомлений з Томосом до його отримання, тому не приймає його.

"Собор" Філарета відбувся 20 червня. Православна церква України заявила, що не визнає його, назвавши рішення нікчемними в юридичному і канонічному плані.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!