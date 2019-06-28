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Нагородив Порошенка і дякував за Томос: в ПЦУ підловили Філарета на брехні

1.4тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх ПЦУ Філарет, який відкинув Томос української церкви і влаштував свій Собор щодо відновлення Київського патріархату, одним із перших привітав отримання документа від Константинополя.

На це звернув увагу на своїй сторінці в Facebook архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, він нагадав, що 10 січня 2019 року в Покровському кафедральному соборі м. Рівне Філарет нагородив п'ятого президента України Петра Порошенка орденом святого апостола Андрія Первозванного і очолив молебень із нагоди отримання Томосу.

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Нагородив Порошенка і дякував за Томос: в ПЦУ підловили Філарета на брехні

Facebook Євстратія Зорі

Нагородив Порошенка і дякував за Томос: в ПЦУ підловили Філарета на брехні

Facebook Євстратія Зорі

"П'ять місяців потому з'ясується, що Томос – "приніс нам більше зла, ніж користі", а президент Порошенко "втрутився в церковні справи". Невже і нагородження, і молебень теж були "ситуативними" – як підписи під документами до і під час Об'єднавчого собору?" – обурився Зоря.

Нагадаємо, раніше Філарет заявив, що його відмова від статусу патріархату перед Об'єднуючим собором 15 грудня 2018 року була "чисто ситуативною" і УПЦ Київського патріархату продовжує існувати.

Архієпископ вважає дивним у світлі останніх заяв почесного партіарха ПЦУ, чому саме він, а не глава церкви митрополит Епіфаній, поїхав "наполегливо дякувати за Томос".

Євстратій Зоря

Євстратій Зоря

republic.com.ua

"Залишається тільки згадати, чому нас вчив наш патріарх Філарет: "Хіба Бог може бути з брехнею? Бог завжди там, де правда! Тому правда перемагає, а брехня зазнає поразки". Ось до цих слів нашого патріарха можу додати тільки: Амінь!" – написав архієпископ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ФіларетЄвстратій (Зоря)Петро ПорошенкоМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Прелестно. Левому томосу грозит трындец.
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