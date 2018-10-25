''Нагорний — якось дрібнувато": журналіст вказав на дивний прокол Росії

Відомий бізнесмен і меценат Тимофій Нагорний, якого звинуватили у державній зраді, навряд чи зміг би створити потужну проросійську силу у Верховній Раді.

Таку думку висловив у своєму блозі на OBOZREVATEL український політолог Кирило Сазонов. За його словами, популярність Нагорного в Україні — на рівні "колишній чоловік Подкопаєвої".

"Якщо Росія ставить на такі фігури, то це викликає сумніви в її адекватності. Вибачте, але Тимофій Нагорний — не те ім'я, щоб за будь-якого фінансування можна було створити потужну партію впливу Росії в Україні", — вважає Сазонов.

Тимофій Нагорний Вести

Політолог зазначив, що донецький бізнесмен ніколи не був помітним політичним гравцем, як і не відносився до агентів впливу, які могли б реалізувати ідеї Кремля.

Тимофій Нагорний Новое Время

"Ну, зробив би він картонну партію, взяли б вони якісь відсотки — але це все ні на що не впливає. Якось дрібнувата його кандидатура", — підсумував Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була озвучена нова версія затримання екс-чоловіка Подкопаєвої.