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''Нагорний — якось дрібнувато": журналіст вказав на дивний прокол Росії

5.7тЧитати матеріал російською

Відомий бізнесмен і меценат Тимофій Нагорний, якого звинуватили у державній зраді, навряд чи зміг би створити потужну проросійську силу у Верховній Раді.

Таку думку висловив у своєму блозі на OBOZREVATEL український політолог Кирило Сазонов. За його словами, популярність Нагорного в Україні — на рівні "колишній чоловік Подкопаєвої".

"Якщо Росія ставить на такі фігури, то це викликає сумніви в її адекватності. Вибачте, але Тимофій Нагорний — не те ім'я, щоб за будь-якого фінансування можна було створити потужну партію впливу Росії в Україні", — вважає Сазонов.

Тимофій Нагорний

Тимофій Нагорний

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''Може осліпнути'': обвинуваченого в державній зраді Нагорного госпіталізували із СІЗО

Політолог зазначив, що донецький бізнесмен ніколи не був помітним політичним гравцем, як і не відносився до агентів впливу, які могли б реалізувати ідеї Кремля.

Тимофій Нагорний

Тимофій Нагорний

Новое Время

"Ну, зробив би він картонну партію, взяли б вони якісь відсотки — але це все ні на що не впливає. Якось дрібнувата його кандидатура", — підсумував Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була озвучена нова версія затримання екс-чоловіка Подкопаєвої.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Тимофій НагорнийКирило Сазонов
Місце
Україна
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Если Россия ставит на такие фигуры, то это вызывает сомнения в ее адекватности".............. Если всякие придурки верят, в эту туфту. ,то это вызывает сомнения в их адекватности....Хотя какие тут могут быть сомнения
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
сами придумали шпиона, сами поймали. клоуны , а не страна.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Он Алекс, да смотрели мы. это там где он какого то лоха на бабло разводит рассказывая ,что у него запланированы встречи с Путиным и Трампом ))))
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Он Алекс
Он Алекс
Бурмистров Вадим, посмотри видео с его откровениями, тупое ты вато пригожинское создание.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Может и мелковато, но нагадить кому-то по мелкому для маскалей приятно, это у них в крови. И как на Московии глаголят: мы за ценой не постоим.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Галицький Данило, по ходу ты себя описал
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