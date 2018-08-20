Как известно, все, к чему прикасается или имеет отношение РФ, превращается в дерьмо. Ну или пахнет, как дерьмо. Возьмем тех же козаков и кизякоф, которые рюцкие: козак - это борец за волю, свободный человек. Кизяк РФ - это ряженный апездал с папахой и нагайкой, шавка режима путина, вертухай.

Само понятие донской казак - это как воронежскский самурай борисоглебский индеец, это как бурятский ковбой. Ну то есть бред бредовый. Клоун - это, кстати, комплимент для кизяка. И самое эпичное то, что эти клоуны ваивали против Хунты.

Итак, мы продолжаем тему "гражданской войны" в Украине и "героев дыныры-лыныры". В этот раз речь пойдет о боевом кизяке дыныры-лыныры, который сейчас на*уй никому не нужен от слова совсем.

Преамбула. До войны существовала так называемая Кальмиусская организация [паланка] казаков. На деле это было сборище бывших военных офицеров или уволенных по статуту, которые ну очень хотели походить в лампасах и т. д. Туда служить приходили по ооочень большому знакомству, новоприбывшим кизякам давали звания не сторожей, а хорунжих, ротмистров, есаулов и т.д, могли даже генеральские погоны продать, вопрос тупо в цене.

Занималась эта шарашкина контора сугубо охранными функциями, но бабло платили неплохое. Кизяки фактически не облагались налогами, ибо были общественной организацией и одновременно охранной, а также исполняли роль типа патрулей на массовых мероприятиях.

Началась эта все эпопея с ряженными клоунами в Донецке еще при Рыбаке, потом тему развил бежавший мэр Лукьянченко. Кизяки как охранники выполняли функцию также ЧОП и предоставляли свои услуги по охране сельхоз угодий, а также перепродавали зерно и т. д. по своим каналам, с того и жили, так сказать.

Вся эта клоунада с папахами и лампасами подавалась под соусом патриотического воспитания и т. п. херни, только патриотично воспитывали кизяков московский патриархат в лучших традициях русского мира, ни о какой такой Украине и речи не шло при "воспитании".

Но вернемся к нашему гиррою. Жил-был мужик, работал в ППС в Донецке. Дослужился он до капитана, ушел на пенсию и примкнул к кизякам. Дали ему расписные погоны, папаху, всякие клоунские причандалы и послали охранять поля. Платили неплохо, на жизнь хватало.

Но пришел 2014 год в Донецк и русские оккупанты. Весной собрал донецких кизяков местный ротмистр [майор] и сказал: марсиане атаковать собрались Донецк на птеродактилях, а тернопольские фошизды едут на енотах нас убивать. Нужно защищать землю рюцкую от черкасских гауляйтеров и срочно. Кто хочет научиться убивать Бандеровцев - выйти из строя.

300-350 идиотов в папахах поверили в ядовитых бобров из Ужгорода и решили: срочно нужно научиться убивать, иначе бобры загрызут. И поехали зашытники в ростов учиться ремеслу. В апреле месяце 2014 года. Ростов - это полчаса на маршрутке от Донецка, если кто не в курсе. С ростова кизяков отправили в лагеря военные, где их учили кадровые русские убивать.

Напомню, первый бой в ДАПе был 26 мая. А кизяки еще в апреле поехали уже учиться убивать в рф. Странная гражданская война, вы так считаете?

После обучения в военных лагерях в рф под ростовом, кизяков отправили в войско донское зашышать недоросию. Ну то есть дороги охранять. Прислали новобранцев в лыныры, к Дремову под крыло.

Дремов оказался еще тот гиррой: бухал по черному каждый день+основал собственное княжество после приступа белой гарячки. Наш новобранец понял, шо дело пахнет дурно и пошел к болвану, то есть атаману Козицину ваивать.

После первых боев кизяки разбежались, причем крики а-ля -мывсеумрем- или - Хунта так не воюет - были слышны в основном от так называемых кизяков донских, а не от местных балбесов. Особенно досталось кизякам после пиз*ореза под Новотошовкой. Новобранец понял, шо солдаты НАТО шутить не будут и вместе с Козициным, а также с остатками ряженных бестолочей свалил в Донецк.

Клоунам Козицина в 2014 году выдали шмат Буденновского района в Донецке, чтоб грузы военные охранял. В качестве зряплаты и бонусов разрешили "щемить коммерсов", резать шахты на металл [асвабаждать] и конечно мародерить. В принципе, любой житель Донецка, у которого глаза не выклевал киселев, расскажет о тотальном беспределе, когда были балбесы в папахах в городе.

И зажил новобранец наш по-пацански. Стал он знатный есаул, при деньгах да при авто, которое он отжал у похожего на диверсанта гражданского.

Но лафа быстро закончилась. В один прекрасный день приехали к базе кизяков танки, бтр-ы -пулеметчики захараста и выдвинули ультиматум: или сдавайтесь все, или расстреляем. Козицин о будущем штурме орков базы кизяков знал заранее и потому свалил за пару дней до того. Своих балбесов Козицын не приехал спасать, он тупо отморозился и кинул свое типа войско.

После сдачи кизяков случилось следущее: русских кизяков, а также переодетых кадровых военных в папахах, отправили в рф или в лыныры, не били и т.д. Местных же аборигенов лупили шо старые ведра на подвалах [вата била вату, ага] и потом, кого через 10 дней, а кого через месяц, поотпускали по домам.

Нашего гирроя разжаловали люди захараста в рядовые и оправили зашышать недоросию. Кизячок понял, шо тут стреляют и нуегон*х. Поэтому написакал письмо Козицину, который находился в лыныры, мол не бросай есаула своего и возьми к себе. Козицин послал песатиля к черту, ответив, шо предавшие честь кизяка ему на службе не нужны.

Умирать как лох, за идею, не хотелось кизяку, хотелось бабла. Поэтому чувак поехал в лыныры и захотел попытать счастья на службе снова, шоб его хоть хтось взял в кизяки за былые заслуги. Это у него получилось, он даже прослужил немного в так называемой 4-й бригаде лыныры небольшим начальником.

Но... Вроде и деньги были, и статус в "обществе", решил кизяк ехать обратно в Донецк - русские военные инструктора пиз/или и унижали постоянно мотошвейно-нагаечные войска, поэтому свалил клоун с лампасами в Донецк.

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В Донецке пошел кизяк служить в батальон Восток. Но в 16-м году произошло несчастье - на него напал житомирский ногогрыз американского производства. Под Светлодаркой попало кизяк со своим отделением на минное поле и оторвало ему ногу до колена. Самое эпичное было то, что орки забрели на свое же минное поле.

Далее коллаборант попал в госпиталь. Там он узнал шо протез от рышпублики не годится для ношения, поэтому решил развести лоха из рф. Это у него получилось - лошара из петербурга и купил ему протез, и денег дал на первое время, шоб с голоду не сдох.

У кизяка есть сын, который работает майором полицаев. Правда, сын положил болт на папика: на*уй кому он нужен, клоун безногий, оно ж начальник и у него своя семья, тчк.

Кизяк начал бухать после выписки и всем рассказывает о том, шо ногу ему наемник из Blackwater отгрыз. Получает одноногий коллаборант 2 пенсии: ментовскую и минималку, а это целых 7 тыщов фублев. Пытался кизяк разжалобить фонд помощи балбесам войска донского, но его там послали: сказали шо рюцке казаки - это люди официально служивые, а кто ты такой, где служил и служил ли вообще - это твои проблемы. Собирай документы и докажи шо ты вообще где-то в кизяках служил, после того будем говорить.

Иногда вспоминает кизяк про то, сколько получал до того, как летающий ногогрыз черновицкий откусил ему ногу. Эх... Были времена... Платили ему от 500 баксов в месяц, а при Козицине вообще круто башляли - 35-40 тыщов в месяц. Разница неплохо так видна, особенно когда у него всего 7 тыщов фублев в месяц на сейчас.

Морали нет. Но лавина доказательств, воспоминаний и мемуаров о прямом участии кадровых военных рф в войне в Украине набирает обороты. Рф ждет денацификация по примеру нацистской Германии времен Гитлера. От такие соседи у нас . Бля*ь.

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