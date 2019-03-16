"Нагадує Сайлент Хілл": з'явилися гнітючі фото з Донецька

Опубліковані фото з міста Донецька, який на даний момент знаходиться під окупацією "Л/ДНР".

Знімки з особистого архіву опублікував ресурс "Фашик Донецький". На більшості фотографій дійсно людей небагато. І це незважаючи на той факт, що кадри зроблені серед білого дня.

"Отже, на вулиці в цивілізації 2019 рік. А в окупації час застигло. В окупованому РФ Донецьку суміш дня бабака і щоденної тупої вистави, з тупими акторами з психушки, що загордилися себе голлівудськими зірками", — прокоментував фото автор архіву.

"На фото місто-мільйонник, якщо що. Це не Прип'ять, ні. Це звільнений від прав людини, сну, банківської системи та інших ге*ропейских цінностей місто. Ці фото дуже незручні для роспропаганди, бо вони без фотошопу, вони не постановочні і не відретушовані. на фото немає фальшивих посмішок і зігнаних з-під палки бюджетників, це той Донецьк, який є насправді, який зараз в російському лайні і по вуха в ваті", — коментує ситуацію в місті автор ресурсу.

Автор фото також підкреслює, в місті не працює залізничний вокзал, аеропорт, також є проблеми з рухом автобусів і трамваїв.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після так званих виборів в магазинах і на базарах в "ДНР" різко підскочили ціни на основні види продуктів. У середньому, за словами самих донеччан, на 5-15%.

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