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"Нагадує Мордор!" Підлітків визнали винними через імпічмент Зеленському: українці обурені

1.4тЧитати матеріал російською

Рівненський міський суд визнав винними в адміністративному правопорушенні 16-річну Дар'ю Короцюбу і її товариша Романа Філюка, які вийшли в центр міста з плакатами про імпічмент президента Володимира Зеленського.

Рішення було ухвалене 13 червня, пише UA: Рівне з посиланням на матір дівчини.

"У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість", – поділилася Наталя Короцюба, зазначивши, що основним документом у суді став протокол поліції за "неповідомлення відповідних органів при проведенні мітингів і демонстрацій". Подібний документ склали також і на жінку.

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"Нагадує Мордор!" Підлітків визнали винними через імпічмент Зеленському: українці обурені

rv.suspilne.media

Мережа бурхливо відреагувала на подію. Для багатьох рішення суду стало неприємним сюрпризом, оскільки воно похитнуло віру в свободу вираження думок в Україні.

"Нагадує Мордор", "Це думка людини. І вона має на це право. А ось це вже починається, як у Росії: з плакатом вийшовдо в'язниці одразу. Дуже демократично", – відзначили користувачі.

"Нагадує Мордор!" Підлітків визнали винними через імпічмент Зеленському: українці обурені
"Нагадує Мордор!" Підлітків визнали винними через імпічмент Зеленському: українці обурені
"Нагадує Мордор!" Підлітків визнали винними через імпічмент Зеленському: українці обурені
"Нагадує Мордор!" Підлітків визнали винними через імпічмент Зеленському: українці обурені

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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