"Нагадує Мордор!" Підлітків визнали винними через імпічмент Зеленському: українці обурені

Рівненський міський суд визнав винними в адміністративному правопорушенні 16-річну Дар'ю Короцюбу і її товариша Романа Філюка, які вийшли в центр міста з плакатами про імпічмент президента Володимира Зеленського.

Рішення було ухвалене 13 червня, пише UA: Рівне з посиланням на матір дівчини.

"У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість", – поділилася Наталя Короцюба, зазначивши, що основним документом у суді став протокол поліції за "неповідомлення відповідних органів при проведенні мітингів і демонстрацій". Подібний документ склали також і на жінку.

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Мережа бурхливо відреагувала на подію. Для багатьох рішення суду стало неприємним сюрпризом, оскільки воно похитнуло віру в свободу вираження думок в Україні.

"Нагадує Мордор", "Це думка людини. І вона має на це право. А ось це вже починається, як у Росії: з плакатом вийшов – до в'язниці одразу. Дуже демократично", – відзначили користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 травня підлітки вийшли на протест проти Зеленського і були затримані поліцією.

Зеленський закликав Міністерство внутрішніх справ не карати підлітків і запевнив, що затримання, як такого, не було.

Дівчина, яка брала участь в акції, звинуватила президента у брехні.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко обурилася затриманням підлітків.

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