Газова війна РФ проти України: енергетик розкритикував план "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз" не зможе законно закачувати російський газ в українські сховища, якщо не буде підписано новий транзитний договір з 1 січня 2020 року.
Подібний сценарій неможливо реалізувати, принаймні у правовому полі, сказав у коментарі OBOZREVATEL директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
Газосховище
"Еспресо"
"Є такі заяви, але як можуть відбуватися поставки без контракту? Україна не може прийняти цей газ, це буде контрабандним товаром. Без контракту транзит фактично неможливий у правовому полі, а як це технічно відбуватиметься, це вже деталі. Якщо керуватися логікою, то юридично це неможливо, а практично може", – заявив він.
Крім того, експерт з енергетичних питань вважає, що Україна в переговорному процесі щодо підписання нового "транзитного" договору опинилася у програшній ситуації.
"Перспектив підписання договору на вигідних для нас умовах на сьогодні не існує. Найбільш вірогідний сценарій, коли перерветься транзит, почнеться політичний тиск РФ на Європу. Зі свого боку європейські партнери натиснуть на Україну і змусять укласти договір на один рік, як того вимагає Кремль", – вважає Омельченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.
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