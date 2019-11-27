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29 листопада • оновлено в 12:24
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/ Суспільство

Газова війна РФ проти України: енергетик розкритикував план "Нафтогазу"

6.4т
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НАК "Нафтогаз" не зможе законно закачувати російський газ в українські сховища, якщо не буде підписано новий транзитний договір з 1 січня 2020 року.

Подібний сценарій неможливо реалізувати, принаймні у правовому полі, сказав у коментарі OBOZREVATEL директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Газосховище

Газосховище

"Еспресо"

"Є такі заяви, але як можуть відбуватися поставки без контракту? Україна не може прийняти цей газ, це буде контрабандним товаром. Без контракту транзит фактично неможливий у правовому полі, а як це технічно відбуватиметься, це вже деталі. Якщо керуватися логікою, то юридично це неможливо, а практично може", – заявив він.

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Крім того, експерт з енергетичних питань вважає, що Україна в переговорному процесі щодо підписання нового "транзитного" договору опинилася у програшній ситуації.

"Перспектив підписання договору на вигідних для нас умовах на сьогодні не існує. Найбільш вірогідний сценарій, коли перерветься транзит, почнеться політичний тиск РФ на Європу. Зі свого боку європейські партнери натиснуть на Україну і змусять укласти договір на один рік, як того вимагає Кремль", – вважає Омельченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу у Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • Наступний раунд переговорів про транзит газу між Україною, ЄС і Росією відбудеться у п'ятницю, 29 листопада. Їх можуть провести як при очній зустрічі, так і по відеозв'язку.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Омельченко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром транзит газу
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Комментарии на сайте не модерированы
Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Украинский Нафтогаз не имеет никакого права транспортировать российский газ в Европу без контракта с Газпромом в 2020 году. Если Газпром все же будет продолжать подавать газ, то Нафтогаз обязан полностью конфисковывать его и использовать средства от продажи газа в счет погашения иска к Газпрому на 2,6 млрд. долларов, а также за украденные россией газовые резервы в Крыму, за разрушенный россией Донецкий аэропорт, на восстановление Донбасса, за украденную россией у Украины Крымскую инфраструктуру и Украинское государственное имущество в Крыму; Европейские потребители не получая российского газа перестанут платить и Путинская россия лишится миллиардов долларов валютной выручки; россии не на что будет закупать импортные продукты и тогда в москве начнется настоящий голодомор, москвичи массово начнут дохнуть, начнется цынга и дистрофия, у москвичей будут выпадать зубы и волосы, Путину придется распечатать все свои оффшорные кубышки с наворованными миллиардами; Нафтогаз будет продолжать конфисковывать российский газ до тех пор, пока Путин не выведет свои войска из Донбасса и не возвратит Крым Украине; Путин рассчитывает на очередной «Нормандский договорняк», который состоится 9 декабря, там Путин собирается «нагибать и гнобить» Зеленского, Макрона и Меркель, но Зеленский уже объявил, что никаких позорных и преступных «договорнячков» больше не будет, так что Нафтогаз не пропустит в 2020 году ни кубометра газа в Евросоюз, устроит полный «кирдык» Путинской россии, будет морить голодом, а беззубые москвичи и петербуржцы будут дохнуть и пухнуть с голодухи.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Pcheluha Zzz Pcheluha, сразу видно, у тебя половник, кастрюля и еще ведро сверху на бестолковке одеты.
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Питон Каа
Питон Каа
А что, Украина никогда не отбирала газ из транзитной трубы без разрешения России?
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
хм-м-м, вменяемый укроэксперт!
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Зееленфройндт Викентий, це фантастика!)
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