Якщо в Україні запровадять надзвичайний стан через коронавірус: що важливо знати кожному

Весь тиждень, з 16 березня, в Україні не вщухають чутки про можливе введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу. Поки ж лише говорять про повну готовність влади до такого сценарію в разі необхідності.

Тим часом режим надзвичайної ситуації діє вже у трьох областях України – Чернівецькій, Житомирській та Київській. Крім того, ухвалено рішення про запровадження надзвичайної ситуації на території міста Києва.

Режим надзвичайної ситуації називають "жовтим світлом" перед оголошенням надзвичайного стану, а з огляду на зростання випадків зараження в Україні багато хто не виключає і такого варіанту розвитку подій. Що ж означає режим надзвичайного стану, чи вводили його раніше в Україні, де він діє зараз і наскільки ефективний у боротьбі з коронавірусом – читайте в OBOZREVATEL.

Надзвичайний стан через коронавірус в Україні

У п'ятницю, 20 березня, у близьких до Банкової Telegram-каналах з'явилася новина про те, що сьогодні вночі в офісі президента обговорювалося питання запровадження надзвичайного стану в країні.

Пишуть, що питання про введення обговорюється ще з вихідних, а деякі політики пропонували запровадити з початку тижня.

"Володимир Зеленський підходить до цього питання виважено, без істерики і паніки, розуміючи наслідки для країни. Щодня все більше людей радить президенту не зволікати з цим рішенням", – пише Telegram-канал "Резидент".

За їхніми даними, зараз понад 5000 осіб очікують на результати аналізів, а влада розглядає кілька варіантів розвитку подій.

"Наше джерело в ОП повідомило, що зараз існує два основні сценарії розвитку ситуації в країні – запровадження надзвичайного стану на 30 днів або обмежений карантин із закриттям областей точково", – написав "Резидент".

Крім того, як стало відомо OBOZREVATEL від джерел в Офісі президента України, влада готова до введення режиму надзвичайного стану, але все залежить від того, як розвиватимуться події.

"Поки таке не ухвалювалося. Надзвичайний стан обговорювався ще на першому засіданні РНБО, як і можливість продовження карантину. Але всі ці речі ухвалюватимуть залежно від того, як складатиметься ситуація. До речі, у нас ще ніде немає надзвичайного стану, є надзвичайна ситуація", – зазначив представник ОП.

Як відомо, з 17 березня по всій країні вже ввели досить жорсткі обмеження для боротьби з поширенням і зараженням на COVID-19. В Україні зачинено всі ТРЦ, кафе, ресторани, спортзали, заклади культури, розваг і послуг. Заборонені масові заходи за участю більше 10 осіб. Призупиняє роботу метро, введено заборону на всі міжміські та міжобласні перевезення. Наземний транспорт може перевозити обмежену кількість людей.

Крім того, закрито авіа- та залізничне сполучення, заборонений в'їзд в Україну іноземцям.

Станом на 20 березня підтверджені 26 випадків зараження китайським коронавірусом: Чернівецька область – 15 (один летальний); Івано-Франківська область – 1 (летальний); Житомирська область – 2 (один летальний); Дніпропетровська область – 2; Донецька область – 17; Київська область – 2 і в місті Київ 3 випадки зараження.

Пандемія коронавірусу

Наразі у трьох областях України – Чернівецькій, Житомирській та Київській – введено режим надзвичайної ситуації. Крім того, ухвалене рішення про введення надзвичайної ситуації на території міста Києва, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Наразі необхідні докумени проходять юридичні процедури.

Але не варто плутати режим надзвичайної ситуації та надзвичайного стану. Надзвичайна ситуація в області – це коли на певній території є загроза для життя. Якщо зовсім спростити, надзвичайну ситуацію можна розуміти як режим максимальної готовності до небезпеки, координацію всіх зусиль для гарантування безпеки. Всі системи мають бути напоготові, влада повинна організувати штаби та інформувати населення.

Надзвичайна ситуація може вводитися місцевою владою і передбачає:

призначення відповідального за ліквідацію наслідків НС, який наділяється правом самостійно ухвалювати рішення про евакуацію та зупинку діяльності підприємств;

залучення до проведення рятувальних операцій транспорту і громадян за їхньою згодою; вживати будь-яких заходів, які необхідні для ліквідації наслідків.

отримання аварійно-рятувальними службами права безперешкодного доступу на територію підприємств.

Вона також може вводити тимчасову заборону або обмеження руху транспорту і пішоходів поблизу та в межах зони НС

За надзвичайної ситуації українці повинні:

отримувати інформацію про ситуацію;

використовувати засоби захисту (маски).

І на цьому всі вимоги вичерпуються. Водночас влада повинна:

відшкодовувати збитки, завдані в результаті ситуації;

компенсувати роботу в зоні надзвичайної ситуації;

надавати психологічну, інформаційну та медичну допомогу населенню;

підтримувати в постійній готовності загальнодержавну і територіальну системи спостереження та контролю;

контролювати якість продуктів, забезпечувати наявність ліків тощо.

НС не передбачає обмеження населення у правах, на відміну від НП.

Надзвичайна ситуація нерідко буває на території України, але вона не привертала стільки уваги, як зараз, у зв'язку з коронавірусом. У минулому 2019 році в Україні реєструвалося 146 надзвичайних ситуацій. Часто вони були пов'язані з пожежами і повенями.

Люди в медичних масках

Що передбачає режим надзвичайного стану, і чи буде він ефективний у боротьбі з COVID-19

Надзвичайний стан вже введено в низці європейських країн, таких як Італія, США, Іспанія, Чехія, Естонія, Румунія, Болгарія, Угорщина, Словаччина та інші.

У цих країнах, зокрема, запроваджено такі обмеження:

закриваються всі ринки, торговельні та розважальні центри, театри, кіно і музеї;

заборонені масові заходи;

зупинка або обмеження на користування громадським транспортом;

введення карантину в дитячих садках і навчальних закладах;

медичні установи переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;

заборона на в'їзд людям з країн-епіцентрів поширення Covid-19.

У деяких країнах введені ще жорсткіші заходи, якими обмежується можливість місцевим жителям вільно пересуватися вулицями. За порушення правил карантину в різних країнах передбачені великі штрафи або кримінальна відповідальність.

Загалом, зараз в Україні дотримані майже всі заходи, які передбачаються введенням надзвичайного стану. У вівторок, 17 березня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення карантину, Крім того, для українців прописали право на віддалену роботу на час карантину, передбачили і пільги для бізнесу.

Карантин в Україні

За словами медиків, самоізоляція є одним із найефективніших способів для запобігання поширенню коронавірусу, і всі вжиті заходи виправдані. Але наскільки необхідні в Україні такі жорсткі обмеження, як заборона пересування на певній території, введення комендантської години та інші обмеження прав людини – питання.

На думку радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка, поки світ тільки напрацьовує необхідні механізми боротьби з коронавірусом.

"Зараз ми запроваджуємо комплекс заходів для того, щоб не допустити поширення коронавірусу в Україні. Ми використовуємо весь той досвід, який напрацьовується у світі, і який нам здається ефективним. Серед цих заходів – жорстке обмеження пересування людей, крім життєво необхідного. Цей захід довів свою ефективність, зокрема, у Китаї", – каже він.

Варченко нагадав, що закон України про режим НС передбачає можливість введення надзвичайного стану в разі пандемії. Відповідно, будь-якої миті існує ймовірність введення такого режиму як для окремих областей, так і по всій Україні.

Карантин в Україні

"Поки ми не дійшли до цієї ситуації, але ми рекомендуємо людям максимально обмежити свої контакти з іншими людьми і залишатися вдома", – сказав радник міністра внутрішніх справ у коментарі OBOZREVATEL.

Крім того, Варченко запевнив, що правоохоронці готові до розвитку будь-якої ситуації, але сподівається на розсудливість українців.

"Найбільш стримувальним фактором для недопущення правопорушень під час карантину є тверезомисляча людина. Зрозуміло, що до кожного поліцейського не приставиш, але кожен має бути відповідальний за себе і своїх близьких. Але ми розуміємо, що випадки все одно будуть, і у правоохоронних органів вистачить сил і засобів, щоб боротися з правопорушниками", – заявив він.

В яких випадках, і ким вводиться режим надзвичайного стану в Україні

Відповідно до Закону України режим НС вводиться в таких випадках:

стихійне лихо;

техногенна катастрофа;

терористична атака;

іноземна окупація;

спроба захопити державну владу або змінити конституційний лад України насильницьким шляхом;

оголошення світової пандемії.

Надзвичайний стан може запровадити своїм указом лише президент, а пізніше його має затвердити Верховна Рада.

Які передбачені заборони

У разі введення надзвичайного стану в країні документом передбачено встановлення комендантської години, правоохоронцям буде дозволено перевіряти документи у громадян, а у разі необхідності робити особистий огляд, огляд авто, службових приміщень і квартир.

Не місцевих порушників порядку відправлятимуть у місця їхнього проживання.

Обмеження продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, спиртних напоїв. У громадян зможуть вилучати зареєстровану вогнепальну та холодну зброю і боєприпаси. У підприємств – навчальну військову техніку, вибухові, радіоактивні речовини.

Крім того, припиняється діяльність політичних партій та об'єднань громадян, якщо їхня діяльність перешкоджає нормалізації обстановки.

Обмежується робота ЗМІ та доступу громадян до інформації, забороняється виготовлення інформаційних матеріалів, які "можуть дестабілізувати становище", вводяться особливі правила користування зв'язком.

ЗМІ України "ТСН"

У разі крайньої необхідності можуть ввести такі заходи:

тимчасове виселення людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням тимчасового житла;

тимчасова заборона будівництва нових, розширення робочих підприємств та інших об'єктів;

встановлення карантину та проведення обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів;

введення особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;

мобілізація ресурсів держпідприємств, зміна режиму їхньої роботи, переорієнтація на виробництво необхідної продукції;

використання ресурсів підприємств, незалежно від форм власності, для відведення небезпеки та ліквідації наслідків надзвичайних обставин;

усунення від роботи на період НС керівників держпідприємств, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки, у зв'язку із неналежним виконанням ними своїх обов'язків.

Коли в Україні ще вводився режим надзвичайного стану?

Офіційно подібні обмеження в нашій країні не вводилися, але було кілька спроб. Одна з найгучніших пов'язана з поширенням свинячого грипу у 2009 році, який був визнаний пандемією.

Тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко запровадила режим надзвичайної ситуації в дев'яти областях на заході країни, запобіжні заходи були ті самі, що і у випадку з сьогоднішнім коронавірусом. Звісно, тоді ж ішлося про можливість введення надзвичайного стану, але епідемія пішла на спад, і ситуація стабілізувалася за декілька місяців.

Паніка в супермаркетах через карантин

Того року пандемія свинячого грипу забрала життя понад 18 тисяч осіб по всьому світу, в Україні ж було 225 хворих, 17 з яких померли.

Також ймовірність введення надзвичайного стану загрожувала українцям у січні 2014 року у зв'язку з масовими протестами в Україні, яку пізніше назвали Революцією Гідності. За його оголошення на той час відповідав чинний президент Віктор Янукович, зі свого боку його про це попросили депутати президентської фракції "Партії регіонів" і генпрокурор Віктор Пшонка.

Але зусиллями західних лідерів таке рішення вдалося зупинити.

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