Як відрізнити коронавірус від нападу паніки: експерти заспокоїли українців

В Україні щодня зростає кількість хворих на COVID-19. У зв'язку з цим багато людей починають перейматись можливим зараженням, постійно перевіряючи наявність у себе відповідних симптомів.

В той же час, лікарі радять не панікувати через незначне підвищення температури, або появу одного із характерних симптомів.

Своєю чергою, психологи пояснюють: часто надумані ознаки захворювання є результатом панічних настроїв, викликаних в суспільстві великим напливом негативної інформації про пандемію.

Як пояснив в коментарі OBOZREVATEL психоаналітик та супервізор Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій Володимир Мамко, часто реакція на таку дуже щільну інформаційну обстановку залежить від певних особливостей кожної окремої особи.

"Людина може сприймати отримувану інформацію в якості реальних обставин. Це можна порівняти з дитячими іграми у доньки-матері, дорослі також грають, але в даному випадку – у коронавірус. Діти часто можуть переносити уявне в реальність, так само і дорослі", – каже він.

Хвороба

"Через сильні переживання, зумовлені теперішніми подіями, дуже легко розвивається невротичний кашель чи невротична задишка. А додайте до цього ще дійсно трохи підвищену температуру, і людина вже вважає себе хворою. Це класичний випадок, коли людина щось уявляє, а потім успішно знаходить у себе симптоми, але не тому, що вони дійсно є", – пояснює психоаналітик.

Часто надумані симптоми додають роботи і лікарям. Інфекціоністи радять не панікувати одразу, як на термометрі ви побачите позначку 37°C.

По-перше, як говорить лікар-інфекціоніст Віталій Євтушенко, протягом дня температура може коливатися і часом бути дещо підвищеною.

"Але якщо це разове явище, то на це можна не зважати. У випадку з коронавірусом, або іншими респіраторними захворюваннями, ми кажемо про стійке підвищення температури, яке, або не знижується лікарськими засобами, або ж знижується ненадовго і потім знову піднімається", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Температура

По-друге, окрім температури варто зважати і на інші симптоми захворювання, як то частий головний біль, кашель, біль у м'язах, а особливо задишка. Саме у комплексі ці ознаки можуть вказувати на можливе зараження коронавірусом.

Водночас інфекціоніст Сергій Крамарев нагадує, що в Україні триває сезон застудних вірусних захворювань: "Якщо у вас невисока температура, нежить, болить горло, проконсультуйтеся з сімейним лікарем, і не потрібно пакувати".

Лікарі погоджуються, що у період інформаційної атаки багато хто приміряє на собі симптоми коронавірусу, але у 95% випадках, це дійсно є звичайною застудою або загостренням хронічних захворювань, чи навіть алергічною реакцією у весняний період.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал