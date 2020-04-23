Надтоксичний: названа небезпека "фуфломіціна" проти COVID-19 для українців

У разі прийняття Верховною Радою законопроєкту, який дозволить завозити непотрібні медикаменти ("фуфломіцін") проти COVID-19, можуть постраждати українці через лікування небезпечними препаратами.

Про це йдеться в статті на OBOZREVATEL, де вказані автори скандального законопроєкту: глава медичного комітету Михайло Радуцький і члени комітету Ольга Стефанишина та Олександра Устинова.

У тексті документа зазначено, що закон звільняє від відповідальності за порушення патентного права при виробництві ліків на період оголошення пандемій, епідемій та інше.

Лікування коронавірусу

"Тобто, на ринку є, скажімо, якийсь американський препарат, який використовується в США в протоколах надання допомоги хворим COVID-19. З прийняттям закону препарат можна виробляти в Україні без згоди виробника. Порушення міжнародного права, але тут це зовсім не головне. А головне те, що, згідно із законопроєктом, цей препарат дозволяється виробляти в ... аптеках. І за запитом лікувальних установ", – йдеться в публікації.

У матеріалі зазначено, що після прийняття законопроєкту в Україні без жодного контролю можна буде ввозити партії низькоякісних препаратів з країн третього світу, і продавати їх як вироблені в українських аптеках до лікарень і поліклінік за їх запитом.

"Оскільки вакцини або ліків з доведеною ефективністю проти коронавірусу немає, то продавати в українські лікарні можна що завгодно. У кращому випадку хтось ймовірно зможе заробляти сотні мільйонів на поставках плацебо. Або на токсичних і небезпечних препаратах, які не пройшли передбачену законом процедуру перевірки експертними дозвільними органами", – говориться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися випробування вітчизняних ліків проти коронавируса.