"Надсилають гвалтівників": Ніцой розгромила відому службу таксі через мову

Водій таксі служби "Уклон" відмовився говорити українською мовою з письменницею та борчинею за українську мову Ларисою Ніцой.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook, почавши пост словами: "Уклон" присилає замість таксистів – ґвалтівників".

Так, за її словами, водій таксі вперто відмовлявся говорити з письменницею українською мовою.

"Питаю: Не пробували з клієнтами українською розмовляти? – І нє сабіраюсь. У мене терпнуть руки і ноги від такої відповіді. Якби ж заткнуло писок, аж ні, продовжує добивати. – Зачєм мнє ета. Мнє ета нє нужна. Мнє і так харашо. Ви что, мєня нє панімаєте. Какая разніца на каком ізикє, – видає водій одним махом увесь набір фраз, яким користуються всі антиукраїнські гниди", – розповіла Ніцой.

Лариса Ніцой Zik

Після невдалої розмови з таксистом, письменниця зателефонувала в "Уклон" аби подати скаргу на водія, та у службі їй заявили, що не мають права вказувати, якою мовою йому розмовляти.

"Водія не можна примусити розмовляти мовою, якою йому не зручно. … Я не зможу йому зробити зауваження. Цей водій немає до нас жодного стосунку. Ми не укладаємо з ними угод. Ми – сайт. Водій такий самий користувач сайтом, як і ви. Ви замовляєте на сайті таксі, він бачить ваше замовлення – і їде", – описала свою розмову з оператором служби Ніцой.

"Тобто, дорогі українці, ви розумієте, так? Викликаєте ви по "Уклону" таксі – приїздить до вас на виклик ґвалтівник (власне такий і приїхав), або злодій, чи вбивця, а "Уклон" скаже: "Ми тут ні при чому. Ми сайт. Гвалтівник і убивця такий самий користувач, як і ви. Це ж ви його викликали", – зробила висновок письменниця.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ніцой розкритикувала українське ЗМІ за спробу помирити українців з росіянами.

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