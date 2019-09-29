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30 вересня • оновлено в 06:02
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"Надсилають гвалтівників": Ніцой розгромила відому службу таксі через мову

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Водій таксі служби "Уклон" відмовився говорити українською мовою з письменницею та борчинею за українську мову Ларисою Ніцой.

Про це жінка написала на своїй сторінці у Facebook, почавши пост словами: "Уклон" присилає замість таксистів – ґвалтівників".

Так, за її словами, водій таксі вперто відмовлявся говорити з письменницею українською мовою.

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"Питаю: Не пробували з клієнтами українською розмовляти? – І нє сабіраюсь. У мене терпнуть руки і ноги від такої відповіді. Якби ж заткнуло писок, аж ні, продовжує добивати. – Зачєм мнє ета. Мнє ета нє нужна. Мнє і так харашо. Ви что, мєня нє панімаєте. Какая разніца на каком ізикє, – видає водій одним махом увесь набір фраз, яким користуються всі антиукраїнські гниди", – розповіла Ніцой.

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Zik

Після невдалої розмови з таксистом, письменниця зателефонувала в "Уклон" аби подати скаргу на водія, та у службі їй заявили, що не мають права вказувати, якою мовою йому розмовляти.

"Водія не можна примусити розмовляти мовою, якою йому не зручно. … Я не зможу йому зробити зауваження. Цей водій немає до нас жодного стосунку. Ми не укладаємо з ними угод. Ми – сайт. Водій такий самий користувач сайтом, як і ви. Ви замовляєте на сайті таксі, він бачить ваше замовлення – і їде", – описала свою розмову з оператором служби Ніцой.

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"Тобто, дорогі українці, ви розумієте, так? Викликаєте ви по "Уклону" таксі – приїздить до вас на виклик ґвалтівник (власне такий і приїхав), або злодій, чи вбивця, а "Уклон" скаже: "Ми тут ні при чому. Ми сайт. Гвалтівник і убивця такий самий користувач, як і ви. Це ж ви його викликали", – зробила висновок письменниця.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ніцой розкритикувала українське ЗМІ за спробу помирити українців з росіянами.

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Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Тебе мова или ехать?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Не имея талантов горе-письменница решила подняться на другом поприще.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нормальный человек вызывает такси, называет адрес и едет. "Поговорить" не входит в обязанности таксиста. С ней что, никто не общается, что она на таксиста кидается? Мадам Ку-ку.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Кристина Стефанова, У нее пещерное украинство свербит в дупе, больная людина.
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