"Надішлете лінійки для черепів?" Соколова рознесла відомого українофоба

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла путінському пропагандистові Дмитру Куликову, який назвав українців збірним суб'єктом з різних націй. Крім того, він виділив в окрему, недосконалу категорію жителів західної України.

Соколова звинуватила його в підтримці нацистських расових теорій і натякнула, що так сучасна Росія стає прямим послідовником Третього рейху. Яскраве звернення до українофоба вона озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"А ось і етнографи підтяглися з расовими теоріями. Виявляється, українець — це збірний суб'єкт. А є ще якісь окремі від українців "галіційці", ну, або погані українці, на відміну від тих, хороших збірних суб'єктів. Я дивлюся, ще трохи і ви надішлете нам лінійку черепи міряти", — сказала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Куликов нахабно заявив, що вважає жителів західної України людьми третього сорту. Всіх інших українців він записав до вигаданої "Малоросії" і "Новоросії".

Також він осоромився думкою про те, що видатні українці нібито з'являлися тільки тоді, коли Україна була частиною Росії. Більш того, Куликов висловив упевненість, що генії нації ніколи не були і не можуть бути родом із західної України.

Пропагандист запропонував збудувати на території Білорусі фільтраційний табір для українців.

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