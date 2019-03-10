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"Надішлете лінійки для черепів?" Соколова рознесла відомого українофоба

18.8тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко відповіла путінському пропагандистові Дмитру Куликову, який назвав українців збірним суб'єктом з різних націй. Крім того, він виділив в окрему, недосконалу категорію жителів західної України.

Соколова звинуватила його в підтримці нацистських расових теорій і натякнула, що так сучасна Росія стає прямим послідовником Третього рейху. Яскраве звернення до українофоба вона озвучила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"А ось і етнографи підтяглися з расовими теоріями. Виявляється, українець це збірний суб'єкт. А є ще якісь окремі від українців "галіційці", ну, або погані українці, на відміну від тих, хороших збірних суб'єктів. Я дивлюся, ще трохи і ви надішлете нам лінійку черепи міряти", — сказала Соколова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Перепил Недо
Перепил Недо
Горелов Сергей- посмотри в зеркало и увидишь тупую вокзальную шмару, которую мамка высрала, пробегая по верхней ступеньке Потёмкинской лестницы, а продукт ,стукаясь затылком о ступени, докатился до последней.
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Блядина Соколова туповата даже для Обоза.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Горелов Сергей, попробуй понять, что ты блядина туповат даже для мурзилки.
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Украинцы-это потомки Киевской Руси,славяне-европейцы.А вот словом "русские" Пётр 1 как раз и объединил племена мокшей,удмуртов,мордвы,чувашей,башкир и прочих луноликих.История Московии - один большой фейк.А злятся,московиты,потому что знают о своём азиатском происхождении.
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