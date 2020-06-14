Особливий статус для Донбасу поширить ракову пухлину на всю країну — Жебрівський

Голосування за особливий статус Донбасу надасть окупаційним адміністраціям повноваження вище президентських.

Якщо це питання захочуть винести на референдум, його результати можуть бути дуже поганими, враховуючи настрої на південному сході України, які активно розпалюються проросійськими силами всередині країни. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, надання особливого статусу ОРДЛО з правом вето на рішення українського парламенту фактично "може поширити цю ракову пухлину на всю країну".

Павло Жебрівський "Кореспондент"

"Якщо питання винесуть і проголосують на референдумі і закріплять особливий статус Донбасу в Конституції, це дасть можливість тим регіонам самостійно вибирати суддів, призначати прокурорів, перетворити свою армію "Л/ДНР" в народну міліцію та інше. Але крім цього росіяни вимагають надати органам місцевого самоврядування право вето на рішення українського парламенту", – говорить політик.

Фактично, влада ОРДЛО зможе зупинити прийняття найважливіших для країни законопроектів, пояснює Жебрівський.

"Право вето хоч і стосуватиметься тільки тих законопроектів, які зачіпають життєдіяльності регіонів, але під це може потрапити, що завгодно. Приймають, наприклад, по пенсійній реформі, а це стосується і пенсіонерів ОРДЛО. Приймають закон про бюджет, і вважають, що стільки -то грошей повинні виділити їм, і використовують право вето. У них повноважень буде більше, ніж у президента. у нас якась ордловско-парламентсько-президентська республіка буде", – зазначив він.

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