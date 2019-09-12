Над українським курортом помітили НЛО: опубліковані загадкові відео

У небі над Азовським морем у районі курортного селища Кирилівка Запорізької області помітили дивний об'єкт, що світився.

Очевидці зняли це на камеру, оприлюднивши відео в YouTube. Вони припустили, що побачили НЛО.

Уточнюється, що ролик знятий на Федотовій косі 9 вересня. Округлий об'єкт безшумно рухався в небі та скоро зник.

Також дивний об'єкт зняли в небі над містом Марганець.

Ілюстрація. Кирилівка Zanoza. Запоріжжя

Нагадаємо, раніше в Кирилівці пройшов сильний шторм. Негода змусила багатьох туристів передчасно закінчити свою відпустку і залишити морське узбережжя.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі опублікували відео із загадковим об'єктом, який був помічений у небі над швейцарським містом Золотурн і зовні нагадував циліндр.

Користувачі мережі тут же взялися висловлювати свої припущення про його походження.

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