Над українським курортом помітили НЛО: опубліковані загадкові відео

У небі над Азовським морем у районі курортного селища Кирилівка Запорізької області помітили дивний об'єкт, що світився.
Очевидці зняли це на камеру, оприлюднивши відео в YouTube. Вони припустили, що побачили НЛО.
Уточнюється, що ролик знятий на Федотовій косі 9 вересня. Округлий об'єкт безшумно рухався в небі та скоро зник.
Також дивний об'єкт зняли в небі над містом Марганець.
Ілюстрація. Кирилівка
Zanoza. Запоріжжя
Нагадаємо, раніше в Кирилівці пройшов сильний шторм. Негода змусила багатьох туристів передчасно закінчити свою відпустку і залишити морське узбережжя.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі опублікували відео із загадковим об'єктом, який був помічений у небі над швейцарським містом Золотурн і зовні нагадував циліндр.
Користувачі мережі тут же взялися висловлювати свої припущення про його походження.
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