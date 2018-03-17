Над Україною нависла загроза: Тимчук назвав небезпечну дату

У день виборів президента в Росії, 18 березня, в Україні може відбутися безліч провокацій, які планує країна-агресор в пропагандистських цілях.

Все це ускладнюється ще й тим, що в зазначений день у багатьох регіонах України заплановані акції протесту, зазначив народний депутат ("Народний фронт"), координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Можливість вийти на мирний протест - невід'ємне право громадян. Хочу, однак, нагадати, що 18 березня в Росії будуть проходити вибори президента. Природно, в цей день різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль буде використовувати для своєї пропаганди. Цілком очевидно, що організатори та учасники масових акцій повинні проявити в цей день розумну пильність", - підкреслює він.

Тимчук додав, що у зв'язку з виниклою загрозою він повністю підтримує рішення заборонити голосування в російських дипломатичних установах на території України.

Як повідомляв "Обозреватель", МЗС РФ назвало безпрецедентним рішення України не допускати росіян в посольство і генконсульства на вибори президента 18 березня.