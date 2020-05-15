Над Україною нависла небезпека пожеж: які області під загрозою

Вікторія Довгань Суспільство 10:18, 15.05.2020 Оновлено: 10:38, 15.05.2020

У п'ятницю, 15 травня, в кількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на прогноз Укргідрометцентру.

Зокрема, в зоні ризику опиняться більшість районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей.

Лісова пожежа
Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • географиня-метеорологиня Віра Балабух спрогнозувала, що в Україні через зміни клімату кількість лісових пожеж в Україні буде тільки рости і взагалі збільшуватися кількість екстремальних погодних проявів.

  • Нагадаємо, раніше масштабні пожежі спалахнули в Чорнобильській зоні. Їхньою причиною могли бути навмисні підпали. У ДСНС відзначали, що осередків загорянь було кілька, і всі вони розташовувалися на великій відстані один від одного.

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