Над Україною нависла небезпека пожеж: які області під загрозою

У п'ятницю, 15 травня, в кількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на прогноз Укргідрометцентру.
Зокрема, в зоні ризику опиняться більшість районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей.
Лісова пожежа
Вікіпедія
Як повідомляв OBOZREVATEL:
географиня-метеорологиня Віра Балабух спрогнозувала, що в Україні через зміни клімату кількість лісових пожеж в Україні буде тільки рости і взагалі збільшуватися кількість екстремальних погодних проявів.
Нагадаємо, раніше масштабні пожежі спалахнули в Чорнобильській зоні. Їхньою причиною могли бути навмисні підпали. У ДСНС відзначали, що осередків загорянь було кілька, і всі вони розташовувалися на великій відстані один від одного.
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