Над Україною нависла небезпека пожеж: які області під загрозою

географиня-метеорологиня Віра Балабух спрогнозувала, що в Україні через зміни клімату кількість лісових пожеж в Україні буде тільки рости і взагалі збільшуватися кількість екстремальних погодних проявів.

Нагадаємо, раніше масштабні пожежі спалахнули в Чорнобильській зоні. Їхньою причиною могли бути навмисні підпали. У ДСНС відзначали, що осередків загорянь було кілька, і всі вони розташовувалися на великій відстані один від одного.