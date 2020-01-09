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9 січня • оновлено в 14:50
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Над Кримом помітили літак, розроблений спеціально для Путіна. Фото

2.2т
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Над анексованим Росією Кримом помітили літак-ретранслятор Ту-214СР, який був розроблений спеціально для адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

За даними сайту Flightradar24, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на карті за літаками в усьому світі, наразі судно, що прибуло з аеропорту "Внуково" в Москві, продовжує кружляти над півостровом.

Раніше стало відомо, що Путін планував приїхати у севастопольський філіал Нахімовського училища нібито для проведення наради з питань розвитку оборонно-промислового комплексу.

Офіційних анонсів про візит Путіна до Криму не було.

Над Кримом помітили літак, розроблений спеціально для Путіна

Над Кримом помітили літак, розроблений спеціально для Путіна

flightradar24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Оливи помітили російські військові кораблі й катери берегової охорони біля дачі Путіна. За їхніми словами, Росгвардія з'являється біля траси Севастополь – Ялта щоразу, коли там чекають самого президента РФ або членів його сім'ї.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим
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Крым Андрей
Крым Андрей
Бедные скаклятушки, как попка-то у них болит...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинские ВВС уже вылетели на перехват?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Горелов Сергей, они способны только на ФлайтРадаре наблюдать... )
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