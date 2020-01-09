Над Кримом помітили літак, розроблений спеціально для Путіна. Фото

Над анексованим Росією Кримом помітили літак-ретранслятор Ту-214СР, який був розроблений спеціально для адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

За даними сайту Flightradar24, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на карті за літаками в усьому світі, наразі судно, що прибуло з аеропорту "Внуково" в Москві, продовжує кружляти над півостровом.

Раніше стало відомо, що Путін планував приїхати у севастопольський філіал Нахімовського училища нібито для проведення наради з питань розвитку оборонно-промислового комплексу.

Офіційних анонсів про візит Путіна до Криму не було.

Над Кримом помітили літак, розроблений спеціально для Путіна flightradar24.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Оливи помітили російські військові кораблі й катери берегової охорони біля дачі Путіна. За їхніми словами, Росгвардія з'являється біля траси Севастополь – Ялта щоразу, коли там чекають самого президента РФ або членів його сім'ї.

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