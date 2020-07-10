Над Донбасом засікли пасажирський російський літак. Фото
У п'ятницю, 10 липня, в небі над окупованою і не окупованою територією Донбасу був зафіксований російський пасажирський літак.
Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він уточнив, що рейс вилетів з Анапи і пішов в Санкт-Петербург (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
"Росіяни знову в українському небі. Сьогодні російський пасажирський літак вилетів з Анапи і попрямував в Санкт-Петербург над Донбасом – і окупованим, і неокупованим", – написав журналіст.
Цаплієнко підкреслив, що цього не могло статися без дозволу відповідних українських структур.
"Для них (структур), схоже, війна за суверенітет цієї країни закінчилася", – обурився він.
Як повідомляв OBOZREVATEL , подібна ситуація сталася в серпні 2019 року. Тоді російський Boeing-738 отримав дозвіл на використання повітряного простору України в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру. Це викликало скандал в мережі.
Пізніше в "Украерорусі" пояснили, що борту дозволили пролетіти над Україною , щоб уникнути аварійної ситуації.