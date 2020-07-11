Над Донбасом засікли пасажирський російський літак. Фото

У п'ятницю, 10 липня, в небі над окупованою і не окупованою територією Донбасу був зафіксований російський пасажирський літак.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він уточнив, що рейс вилетів з Анапи і пішов в Санкт-Петербург (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Над Україною пролетів російський пасажирський літак Telegram Андрія Цаплієнка

"Росіяни знову в українському небі. Сьогодні російський пасажирський літак вилетів з Анапи і попрямував в Санкт-Петербург над Донбасом – і окупованим, і неокупованим", – написав журналіст.

Над Україною пролетів російський пасажирський літак Telegram Андрія Цаплієнка

Цаплієнко підкреслив, що цього не могло статися без дозволу відповідних українських структур.

Над Україною пролетів російський пасажирський літак Telegram Андрія Цаплієнка

"Для них (структур), схоже, війна за суверенітет цієї країни закінчилася", – обурився він.

Telegram Андрія Цаплієнка

Як повідомляв OBOZREVATEL , подібна ситуація сталася в серпні 2019 року. Тоді російський Boeing-738 отримав дозвіл на використання повітряного простору України в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру. Це викликало скандал в мережі.

Пізніше в "Украерорусі" пояснили, що борту дозволили пролетіти над Україною , щоб уникнути аварійної ситуації.