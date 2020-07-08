У Черкаській області в селі Васютинці місцеві жителі помітили рідкісний смерч.

Відео природного явища опублікував метеоролог Ігор Кибальчич у Facebook. Він уточнив, що цей смерч роду лендспаут (landspout).

"Смерч по типу лендспаут (landspout) в селі Васютинці, Черкаська обл., 4 липня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що на Черкащині продовжує бушувати негода: поривчастий вітер ламає дерева. У селі Худяки повалені через ураган дерева заблокували проїзд в місто на кілька годин.

Над Черкащиною пронісся рідкісний смерч. Відео очевидців Facebook Ігора Кибальчича

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України сказав, що країну накриють посухи, смерчі й урагани.