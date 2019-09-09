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9 вересня • оновлено в 12:52
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"Наче курку розрізаєш..." Батько звільненого українського моряка розповів про його стан

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Звільнений із російського полону український моряк Андрій Ейдер перебуває у лікарні. Зараз він не може довго ходити через проблеми з ногою, але після лікування планує продовжити службу.

Подробиці про стан звільненого моряка розповів в ефірі ObozTV його батько Дмитро Ейдер.

За словами Ейдера-старшрго, колишній бранець РФ зараз проходить повний курс обстежень: "Він залишається в лікарні, поки йому не скажуть, що він може йти. Розповідав, що не може довго ходити, сидіти, стояти, йому постійно треба походити-посидіти-встати. Не може це довго робити, починає боліти коліно. Він сказав – коліно хрумтить так, ніби курку розрізаєш по хрящу".

Батько моряка зазначив, що син скаржився на погану медичну допомогу в російській в'язниці.

"Казав, що найбільш компетентні лікарі були в СІЗО "Лефортово", всі інші медики були дуже погані, могли лізти в рану без рукавичок. Могли братися перед цим за ґрати у в’язниці, а потім лізти йому в рану. Він там обурювався, але його ніхто не слухав", – розповів він.

Андрій Ейдер

Андрій Ейдер

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Зараз моряк почувається краще, за словами Дмитра Ейдера, його "стан задовільний".

"Він у гарному настрої, зробив пропозицію своїй дівчині і вона дала згоду, тому через рік буде весілля... Я його стараюся не турбувати просто так. До нього приїхала його дівчина. Я намагаюся, щоб вони залишалися удвох, нехай поки між собою поспілкуються", – розповів він.

Андрій Ейдер і його дівчина

Андрій Ейдер і його дівчина

"Він хоче йти вчитися на офіцера, далі служити і поки що не бачить для себе іншого майбутнього, ніж служба в ВМС", – додав Ейдер-старший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України 7 вересня з російського полону повернулися 35 осіб, серед яких політичні в'язні і 24 моряків.

Зараз у Росії в ув'язненні продовжують перебувати декілька сотень людей, зокрема затримані в окупованому Криму кримські татари. В Офісі президента України анонсували новий етап обміну полоненими і назвали можливі терміни.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Обмін полоненими
Особа
Дмитро Ейдер
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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