Начальник Житомирської митниці погорів на розтраті держкоштів

Виконувачу обов'язків керівника Житомирської митниці ДФС Сергію Гринчуку, за результатами роботи підрозділу по лінії боротьби з корупцією в митних органах і контрабандою БКОЗ СБУ в регіоні, оголосили підозру у справі про розтрату понад 730 тисяч гривень державних коштів.

Про це в блозі для OBOZREVATEL написав блогер Павло Верещагін з посиланням на регіональний підрозділ Державної прикордонної служби України в Житомирській області.

За даними слідства, чиновник, знаючи про відсутність авторського і технічного нагляду за виконанням будівельних робіт, підписав акти виконаних робіт з реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску "Майдан Копищанський".

Надалі компанії "Фалькон Пауер" були сплачені кошти за виконані роботи, які не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Це призвело до матеріальних збитків на суму понад 732 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування СБУ провела ряд будівельно-технічних і економічних експертиз, якими було підтверджено суму збитків, понесених державним бюджетом в результаті протиправного перерахування коштів комерсантам.

Крім того, в ході допитів було встановлено, що Гринчук при підписанні документів на перерахування коштів володів інформацією про відсутність проведених робіт по реконструкції пункту пропуску і діяв навмисно в інтересах засновника комерційної структури.

Зараз вирішується питання про обрання чиновнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і відсторонення від займаної посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на закарпатській митниці за інформацією підрозділу БКОЗ СБУ затримали на контрабанді сигарет почесного консула Латвійської республіки в Ужгороді Юрія Ігнатко.

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