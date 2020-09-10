Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак заразився COVID-19 – волонтер

Олексій Тітофф Суспільство 10:59, 10.09.2020 Оновлено: 11:11, 10.09.2020

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заразився коронавірусом (COVID-19) і перебуває на самоізоляції

Про це в Twitter повідомив волонтер Олександр Колим з посиланням на свої джерела.

"Інформація від надійного джерела. Два тижні главком Хомчак на самоізоляції, у нього COVID-19 і запалення легенів", – розповів він.

Відзначимо, що пресслужби Міноборони або Генерального штабу ЗС України про хворобу Хомчака не повідомляли.

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