Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заразився коронавірусом (COVID-19) і перебуває на самоізоляції

Про це в Twitter повідомив волонтер Олександр Колим з посиланням на свої джерела.

"Інформація від надійного джерела. Два тижні главком Хомчак на самоізоляції, у нього COVID-19 і запалення легенів", – розповів він.

Відзначимо, що пресслужби Міноборони або Генерального штабу ЗС України про хворобу Хомчака не повідомляли.

Начальник Генштабу ЗСУ Хомчак заразився COVID-19 – волонтер

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