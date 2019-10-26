НАБУ подало новий позов проти Гладковського: у ексчиновника обурені

Національне антикорупційне бюро України звернулося до суду з вимогою притягнути колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.
Про це заявив адвокат Руслан Волинець, повідомили в пресслужбі корпорації "Богдан". На його думку, нова справа проти Гладковського є черговим свідченням політично вмотивованого переслідування його.
"Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку та терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час", – зазначив Волинець.
Олег Гладковський
lb.ua
Адвокат наголосив, що 19 липня факт неможливості прибуття до слідчого "широко транслювався усіма засобами масової інформації для уникнення будь-яких інсинуацій та маніпуляцій". А липневу поїздку за кордон Гладковський запланував іще у травні поточного року, а не за день до допиту.
Зазначається, що судове засідання за відповідним позовом відбудеться у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України, проте НАБУ наразі не повідомляє про вказане звернення до суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 року Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом установи з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, того ж дня він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня детективи НАБУ повідомили Гладковському про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.
21 жовтня вийшов на волю. За нього внесли заставу 10 млн грн.
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