НАБУ подало новий позов проти Гладковського: у ексчиновника обурені

Національне антикорупційне бюро України звернулося до суду з вимогою притягнути колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Про це заявив адвокат Руслан Волинець, повідомили в пресслужбі корпорації "Богдан". На його думку, нова справа проти Гладковського є черговим свідченням політично вмотивованого переслідування його.

"Звинувачення проти Гладковського надумані, оскільки детективи НАБУ були попереджені у встановлені законом порядку та терміни про причини неможливості прибуття у визначений ними день та час", – зазначив Волинець.

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Олег Гладковський lb.ua

Адвокат наголосив, що 19 липня факт неможливості прибуття до слідчого "широко транслювався усіма засобами масової інформації для уникнення будь-яких інсинуацій та маніпуляцій". А липневу поїздку за кордон Гладковський запланував іще у травні поточного року, а не за день до допиту.

Зазначається, що судове засідання за відповідним позовом відбудеться у понеділок 28 жовтня о 9:30 у Вищому антикорупційному суді України, проте НАБУ наразі не повідомляє про вказане звернення до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для Гладковського. Його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

21 жовтня вийшов на волю. За нього внесли заставу 10 млн грн.

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