НАБУ не розслідує заяву Корецького щодо тиску на "Прямий", – Ситник

Гліб Іванов Суспільство 15:42, 17.08.2020

НАБУ нині не розслідує заяву екскерівника слідчої групи, начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олега Корецького, в якій він повідомив про правопорушення з боку очільників ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова з метою тиску на телеканал "Прямий".

Про це повідомив Директор НАБУ Артем Ситник під час пресконференції у понеділок, 17 серпня. Він зазначив, що заяву передали для розслідування іншому правоохоронному органу.

"Я цю заяву не читав особисто, але наскільки мені доповідали, то там в заяві йде мова нібито про протиправні дії, але прохальна частина щодо злочинів, які нас просять зареєструвати, вони не були підслідні антикорупційному бюро. Тому наскільки я пригадую, ми її направили за належністю. Не в ДБР", – уточнив Ситник.

Нагадаємо, 21 липня Корецький написав заяву Ситнику про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим. У своїй заяві він зазначив, що Олександр Соколов та Олександр Бабіков дали незаконну вказівку слідчому підготувати клопотання про проведення обшуків на телеканалі "Прямий" для відшукання і вилучення серверів з метою припинити діяльність телеканалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після оприлюднення заяв про правопорушення з боку керівництва ДБР, тиск на слідчих з метою затягувати розслідування справ проти Петра Порошенка з бюро звільнили керівника слідчої групи Олега Корецького. У копії наказу йдеться, що слідчого звільнили на підставі законів "Про Державне бюро розслідувань" та "Про державну службу".

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