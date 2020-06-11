Наближається новий "ретроградний Меркурій": дати і в чому небезпека

З 18 червня 2020 року Меркурій стане знову ретроградним. Це триватиме до 12 липня 2020 року.

Як відзначають астрологи, цього разу вплив ретроградного Меркурія залежатиме від сузір'я Рака. До 25 червня він захопить ретроградну Венеру 2020 року, а також ретроградний рух іще двох планет – Сатурна і Юпітера, який триватиме до вересня.

"Ретроградний Меркурій" у червні 2020 Ілюстрація

На що вплине ретроградний Меркурій у червні 2020 року

Найбільш негативно він відобразиться на таких сферах як навчання, спілкування, фінанси і робота.

За прогнозами астрологів, найсильніший удар припаде на два останні пункти, тому варто приготуватися до того, що виконувати свої повсякденні обов'язки стане в рази складніше.

Відзначається, що будь-яка дрібниця може викликати зриви планів, негаразди на роботі і в бізнесі. Також може ускладнитися ситуація з сімейними і любовними стосунками.

У взаєминах між друзями, близькими і колегами можливі сварки, конфлікти і непорозуміння. Рекомендується не відповідати грубістю на грубість, а стежити за власними відповідями і не поспішати грюкати дверима після кожної репліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, період "ретроградного Меркурія" небезпечний як для фізичного, так і для емоційного стану людини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!