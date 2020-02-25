Наближається нова буря: синоптики попередили про погану погоду

В Україні в середу, 25 лютого, очікується погіршання погодних умов: сильні пориви вітру.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби із надзвичайних ситуацій.

"За повідомленням Укргідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", – попередили рятувальники.

Погіршання погоди в Україні

Крім того, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей спостерігається висока (ІІІ рівня) сніголавинна небезпека.

"25 лютого у високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень)", – додали в ДСНС.

Нагадаємо, що раніше в українських Карпатах випало понад пів метра снігу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що активний циклон, який пройшов по Україні, поступово відступає на схід. Однак найближчої доби в більшості областей ще збережеться вітряна погода.

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