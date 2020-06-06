На зразок Covid-19: вчені пророкують світові нову пандемію

Дедалі більше вторгнення в дику природу загрожує людству виникненням нових пандемій, на зразок нинішнього спалаху Covid-19.

Про це стверджує міжнародна команда дослідників, повідомляє BBC News. Вони спробували спрогнозувати джерела нових епідемій, найбільш небезпечних для людей.

На підставі методу розпізнавання патернів поширення інфекції було виявлено, що небезпечними хворобами, раніше невідомими медицині, люди заражалися від диких тварин. Через відсутність імунітету і засобів боротьби з новою інфекцією, вона поширювалася зі швидкістю лісової пожежі.

Вчені напророкували світові нову пандемію

"За останні 20 років ми зіткнулися з шістьма великими напастями: SARS, MERS, Ебола, пташиний грип, свинячий грип і Cоvid-19. Від п'яти куль ми ухилилися, шоста нас дістала", – розповів професор університету Ліверпуля Метью Бейліс, зазначивши, що це не остання пандемія.

На думку вчених, дії людства, такі як вирубка лісів і вторгнення в місця проживання дикої фауни, сприяють почастішанню і прискоренню передачі захворювань від тварин до людей.

"Є чимало свідчень того, що змінені людиною ландшафти з низьким рівнем різноманітності форм життя, такі як поля і плантації, частіше асоціюються з більш високим ризиком для людей заразитися тієї чи іншої інфекцією", – зауважив професор Кейт Джонс з Університетського коледжу Лондона.

Нинішня криза, на думку Еріка Февра, професора, який співпрацює з університетом Ліверпуля і Міжнародним інститутом тваринництва в Найробі, Кенія, повинна змусити світ задуматися.

"Все, чим ми користуємося і приймаємо як належне, – їжа, яку ми поглинаємо, матеріали в наших смартфонах; чим більше ми споживаємо, чим більше хтось робить гроші на тому, щоб витягувати все це з природи і переміщати по всьому світу. Треба задуматися над тим, скільки ресурсів ми споживаємо і як це впливає на природу", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник директора інституту соціології Національної академії наук, доктор філософських наук Євген Головаха також заявив, що китайський коронавірус не стане останньою напастю подібного масштабу, з якою зіткнеться людство – тепер епідемії в світі будуть повторюватися все частіше.

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