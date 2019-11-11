На знак протесту аграрії масово вийдуть на дороги

У понеділок, 11 листопада, о 09:30 на головних автомагістралях України розпочнуться масштабні акції протесту "Ні розпродажу України!" Організатор — ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада".

Як повідомляє прес-служба Всеукраїнської Аграрної Ради, люди обурені обманом та підступними діями влади у питаннях введення ринку землі. Попри свої обіцянки не ставити на розгляд жоден з законопроєктів щодо ринку землі, наступного тижня проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", яким відкривається ринок землі, включений до проекту порядку денного роботи Верховної Ради України.

Остаточне рішення має бути прийнято саме в понеділок на черговому засіданні погоджувальної ради. Це означає, що влада планує прийняти даний законопроект до проведення парламентських слухань щодо земельної реформи, які призначені на 4 грудня 2019 року.

Все це відбувається, не зважаючи на численні звернення людей та рішення 15 обласних і 64 районних рад, акції протесту, під час яких аграрії, селяни, громадські активісти закликали президента, уряд та депутатів відкликати подані законопроєкти про ринок землі. Також влада ігнорує думки 82% громадян України, які, згідно даних соцопитувань, категорично проти продажу сільськогосподарських земель іноземцям.

Учасники акції вимагатимуть відкликати обидва законопроєкти (№2178, №2178-10), оскільки вони спрямовані на повну олігархізацію аграрного сектору і тотальне знищення малого та середнього фермера.

Аграрїї просять з розумінням поставитися до можливих незручностей у пересуванні автошляхами і врахувати інформацію про проведення мітингів при плануванні поїздок.

Ділянки дороги, на який відбуватимуться мітинги:

Черкаська область: автошлях М05, поблизу м. Жашків (поворот на с.Тихий Хутір). Автодорога Е95, пост поліції поблизу м. Умань.

Чернігівська область: автодорога М01, с. Кіпті Козелецького району.

Тернопільська область: автошлях М19, Горішньовигнанська сільська рада, Чортківський р-н (біля старої нафтобази).

Кіровоградська область: автошлях М12, за 10 км. від м. Новоархангельськ.

Миколаївська область: автошлях М14, окружна дорога м. Миколаїв, на повороті на с. Стара Снігурівська Вітовського району.

Хмельницька область: автошлях Е50, с. Прибузьке.

Вінницька область: автошлях поблизу с. Писарівка Вінницького району. Автошлях біля с. Махнівка (на перехресті), Козятинський район. Автошлях Р36, смт Шпиків Тульчинського району.

Житомирська область: автошлях М21, с. Осикове Бердичівського району.

Одеська область: автошлях М05, Е 95, с. Демидове.

Полтавська область: автошлях М03, с. Марянівка, Великобачаганський район. Автошлях М03, с. Чутово.

Волинська область: автошлях М19, Т0311, с. Вербка, Володимиро-Волинський р-н.

Рівненська область: автошлях М06, с. Дядьковичі

Львівська область: автодорога Н17, с. Малі Підліски, Жовківський р-н.

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