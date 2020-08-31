Ми повинні сформувати потужні фракції у місцевих радах, щоб протистояти сепаратизму, – Порошенко на з’їзді "Європейської Солідарності"

Партія "Європейська Солідарність" об’єднала патріотів з різних політичних сил та йде на місцеві вибори, від яких залежить доля країни. Політсила має на меті захистити децентралізацію та зупинити московський реванш.

Про це йшлося на з'їзді партії "ЄС", який відбувся у понеділок, 31 серпня. Політсила збирає демократичні сили – досвідчених та нових політиків, які поділяють її ідеологію. Команди "ЄС" в обласні та міські ради очолять знакові особистості – зокрема, ті, хто добре знає, що таке європейські цінності, бо надто сильно відчули на собі російську реальність. Серед них – політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.

До команди "Європейської Солідарності" приєднались активісти з інших політичних сил. Зокрема, Волинський штаб партії очолила волонтерка Юлія Вусенко, депутат Луцької міськради від "Самопомочі". У Полтаві від "ЄС" йтиме громадська активістка Юлія Городчаніна, яка балотувалась до парламенту від партії "Голос". Народний депутат попередніх скликань від "Народного фронту" Леонід Ємець наголошує, що сьогодні необхідно створити єдиний патріотичний фронт в умовах капітулянтської політики діючої влади.

Задля боротьби з проросійським реваншем списки до обласних рад очолять народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський та Іванна Климпуш-Цнцадзе.

"Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить доля країни. Насамперед ми повинні сформувати потужні фракції "Європейської Солідарності" в усіх облрадах. Але особливо це важливо в південних та східних регіонах – для забезпечення унітарності країни, боротьби з ідеями федералізму та проявами сепаратизму", – наголосив у своєму виступі п’ятий Президент, лідер партії Петро Порошенко.

"Наша команда продемонструвала, що за підтримки активних громадян ми здатні захищати ті цінності, які за п’ять років покладені в основу державного будівництва. І армію, і мову, і віру. І ми дуже вдячні людям за підтримку і спільну боротьбу. Без вас ми б нічого не добилися", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що немає жодних підстав розслаблятися. "Загроза московського реваншу не зменшується. Він – повзучий і повільний, малопомітний для більшості. Те, що нас не всі і не завжди розуміють, не повинно заважати нам говорити правду і попереджати про реальну небезпеку. Коли вже нам дано бачити і чути далі, відчувати – сильніше, мислити – глибше, то треба діяти. Тут і зараз. Це і є ознака політичного лідерства", – переконаний Порошенко.

"Фундамент, який ми заклали в попередні роки, виявився достатньо міцним, щоби хтось зміг його так легко зруйнувати. Опозиція – достатньо фаховою й розумною, щоб вгамувати скажений принтер, знеструмити турборежим і заблокувати найнебезпечніші ініціативи "зеленої" влади. Громадяни – достатньо відповідальними і сильними, щоби накреслити чіткі червоні лінії", – наголосив Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" йде на місцеві вибори для того, щоб децентралізацію, результати якої втілені в нові дороги, новий транспорт, відремонтовані школи та дитячі садки, освітлені вулиці, тощо. Це відбувається тому, що ініційована нашою командою децентралізація дала гроші на місця в інтересах місцевих громад. Замало вступити до Європейського Союзу – важливо європейські стандарти впровадити і забезпечити в Україні. У великих і малих містах, в об’єднаних громадах", – наголошує Порошенко.

"Україна – сильна. Вона має достатній запас міцності, щоб вистояти супроти ворогів. І щоб придбати імунітет, який захистить від випадкових людей, яких іронія долі підняла до вершин влади. Україна буде європейською державою, членом Євросоюзу та НАТО", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентська фракція "Європейська солідарність" у понеділок, 31 серпня, проводить з'їзд. OBOZREVATEL веде його текстову онлайн-трансляцію.