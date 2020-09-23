На Житомирщині знайшли унікальне місто Київської Русі. Фото відкриття

У селищі Городниця Житомирської області знайшли залишки невідомого досі міста часів Київської Русі. Раніше в цьому ж населеному пункті було знайдено унікальний скарб того ж періоду.

Про чергове відкриття написав на особистій сторінці у Facebook науковий співробітник Інституту історії України НАН Олександр Алфьоров, наголосивши, що мова йде про справжню археологічну сенсацію.

"Археологи, які обстежували місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, віднайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі! Воно "загубилось" просто в Городниці! Винятково професійний погляд археологів виокремив серед дерев та горбистої місцевості структуру достатньо великого міста. Подальший огляд надав перші результати!" – написав він.

У селищі Городниця на Житомирщині знайшли залишки міста Київської Русі. Facebook Олександра Алфьорова

Історики з'ясували, що в руському місті була цегляна церква. Facebook Олександра Алфьорова

За словами Алфьорова, стародавня Городниця мала дві лінії оборони у вигляді валів. Окрім того, тодішні фортифікатори міста створили ескарпи – спеціально підготовлені оборонні круті схили.

Першими знахідками на місці роботи археологічної команди стали невеликі фрагменти обпеченої глини з притаманною для плінфи формою (цегла княжого часу).

Це дозволило історикам зробити висновки про те, знайдене місто мало складну фортифікацію та цегляну будову (швидше за все – церкву).

Давнє поселення у Городниці мало дві лінії оборони з валів. Facebook Олександра Алфьорова

Щирі вітання всім учасникам експедиції, мешканцям Городниці та науковій спільноті! Віднині можна офіційно вважати історію Городниці старшою на кілька сотень років! З цим відкриттям відкривається і сама історія скарбу!" – підсумував Алфьоров, запевнивши, що невдовзі давнє місто буде детально досліджено, а результати – оприлюднені для загалу.

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