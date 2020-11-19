На Житомирщині від COVID-19 померла підопічна інтернату: в закладі відмовлялися викликати їй швидку

У Житомирській області через несвоєчасне надання медичної допомоги в лікарні померла від COVID-19 мешканка Радомишльського психоневрологічного інтернату. Її з температурою понад 39 градусів та 89% концентрації кисню в крові керівництво закладу спершу не хотіло відправляти до медустанови.

Зокрема, жінку ще живою 12 листопада побачили монітори Національного превентивного механізму. Тоді вони домоглися, щоб пацієнтці викликали швидку допомогу, однак час для ефективного лікування було вже втрачено, повідомляє ZMINA (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що візит НПМ до Радомишльського ПНІ був без попередження. А саме цей інтернат було обрано, оскільки цьогорік у лютому співробітників Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вразило неналежне надання медичної допомоги одній із підопічних. Тоді монітори виявили в жінки глибокі та широкі пролежні з обох боків, що завдавали їй нестерпного болю. Цього ж разу, за словами журналістів, які були присутні в ПНІ, лікарка та директорка закладу протидіяли госпіталізації підопічної з ознаками гострого респіраторного захворювання.

Підопічна Радомишльського психоневрологічного інтернату померла від ускладнень після COVID-19

Зазначається, що на початку зустрічі директорка розповіла моніторам, мовляв, на ГРЗ хворіла одна підопічна, але "вже одужала". Водночас згадала про захворілих п’ятьох її співробітників, які "ось-ось здали тести на коронавірус і очікують результатів".

Крім цього, жінка запевнила, що в закладі виділили спеціальне карантинне приміщення на випадок спалаху COVID-19. Також установу забезпечили всіма необхідними протикоронавірусними засобами: масками, антисептиками. І навіть встановили "антикоронавірусну рамку" на вході до будівлі.

Монітори виявили в інтернаті двох жінок із високою температурою.

Як відомо, монітори НПМ, відповідно до закону про Уповноваженого з прав людини, мають право заходити в будь-які приміщення та спілкуватись із мешканцями місця несвободи за відсутності персоналу. Так вони виявили в інтернаті двох жінок із високою температурою.

"Одна з них лежала в кімнаті з п’ятьма іншими підопічними. Її обличчя було сильно почервоніле, вона тяжко дихала, дивилася в одну точку і не реагувала ні на моніторів НПМ, які оточили її, ні на інших мешканців інтернату", – йдеться у повідомленні.

Виявилося, що стан жінки був тяжким: температура 39,3 градуса, пульсоксиметр показав 89% концентрації кисню в крові, тоді як нормальний показник має бути не нижчим ніж 95%. Ще в однієї з мешканок було зафіксовано температуру 38,4 градуси, хоча персонал намагався приховати такі високі показники.

Персонал ПНІ намагався приховати високі показники температури в підопічних

Ось який діалог навела вражена ситуацією голова правління ZMINA Тетяна Печончик на своїй сторінці у Facebook.

"– Ви хочете, щоб у вас тут усе відділення лягло? У пацієнтки є покази, які вказують на можливий коронавірус? – Є. – Де тест? – Немає. – Чому? Лікарка відмовчується і посміхається... – Чого чекаємо? Щоб жінка померла? Лікарка знову сміється".

У підсумку одна з підопічних Радомишльського ПНІ померла в Коростишівській лікарні

Підкреслюється, що після тривалої розмови швидку підопічній керівництво закладу таки викликало. Медик навіть дорікнула лікарці та директорці ПНІ: куди вони дивилися і чому раніше не телефонували.

"Через два дні представниця Омбудсмана зателефонує в інтернат, щоб довідатися про стан госпіталізованої жінки, і дізнається, що 15 листопада К. померла в Коростишівській центральній районній лікарні від ускладнень, спричинених COVID-19", – наголосили в матеріалі.

Там додали, що тепер те, хто відповідатиме за смерть людини, вирішуватимуть правоохоронці та місцева влада. Офіс Омбудсмана надіслав офіційного листа до Офісу генпрокурора з проханням відповідно відреагувати на кричущий випадок. А представники Омбудсмана скерували звіт за результатами візиту на адресу Житомирської облдержадміністрації, в якому рекомендують вжити невідкладних заходів із запобігання поширенню коронавірусного захворювання в інтернаті, де загалом проживає 211 підопічних.

Скриншот Facebook Tetiana Pechonchyk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Житомирі від COVID-19 померла викладачка університету Ольга Грабар, яка напередодні зверталася до влади через брак у лікарні кисню.

Пізніше в лікарні Житомира №1, де від COVID-19 померла 39-річна викладачка, стверджували, що забезпечені достатньою кількістю кисню і причина смерті жінки не пов'язана з цим.

У МОЗ відповіли на смерть викладачки в Житомирі, яка заявляла про брак кисню.

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