На Житомирщині від COVID-19 помер відомий хірург

На Житомирщині в Новоград-Волинському від коронавірусної хвороби помер відомий в місті лікар-хірург Петро Ключник.

Про це в Facebook повідомило Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання. Медик помер 12 листопада.

Чоловікові було 68 років. Все життя він віддав медицині і порятунку людських життів.

За інформацією Укрінформ, в Новоград-Волинській міській раді уточнили, що причиною смерті медика стали ускладнення від COVID-19.

"У цей скорботний час нехай Господь дає родині і близьким сили перенести біль непоправної втрати. Нехай добра, світла пам'ять про Петра Андрійовича назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, поважав і шанував", – сказано в повідомленні Новоград-Волинської ГТМО.

Помер Петро Ключник Facebook Новоград-Волинської ГТМО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 10 листопада від ускладнень коронавірусної інфекції помер завідувач відділенням обласної лікарні імені Мечникова Борис Анатолійович Павленко. Лікарю було 58 років.