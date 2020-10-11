На Житомирщині сварка в багатодітній сім'ї закінчилася пожежею: жінка отримала тяжкі опіки

У Житомирській області родинний конфлікт закінчився пожежею в будинку.

Як повідомляє ТСН з посиланням на обласне управління Національної поліції, чоловік приніс каністру з бензином і погрожував підпалити хату (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У розпалі емоцій жінка вилила частину бензину на себе, частину – на підлогу. І чоловік, за його словами, не усвідомлюючи своїх дій, клацнув запальничкою", – йдеться в повідомленні.

Дерев'яний будинок вигорів дощенту. Дітей із хати виносив батько. 35-річна жінка перебуває в опіковому центрі обласної лікарні в тяжкому стані.

"Має 40% опіків 2-3 ступеня. Більше вражено тулуб, шию, обличчя й верхні кінцівки. Не хоче говорити, що трапилося насправді. Пожежа і пожежа", – розповів завідувач опікового центру Житомирської обласної лікарні Богдан Нікітенко.

Чи справді жінка облилася сама й чи випадково чоловік підніс до неї запальничку, слідство ще встановлюватиме. Поки що главу сімейства опитали й відпустили.

За словами голови сільської ради Алли Опанасюк, жінка давно потерпала від насилля свого чоловіка, який часто випивав, але скарги на нього не писала.

Мати потерпілої Віра Концедайло підтвердила, що донька останнім часом була у відчаї, бо чоловік її постійно бив.

"Він її так катував, що вона вже змушена була собі щось зробити", – зауважила мати.

У подружжя четверо дітей: двоє хлопчиків 10 та 15 років, дівчаткам – 8 і 11. Із села їх забрав батько до сестри в райцентр. Соцслужби попросили сім'ю не турбувати, діти, мовляв, під наглядом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі рятувальники під час пожежі винесли на руках трьох дітей.